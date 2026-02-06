InícioDiversão e Arte
Evento

CCBB proporciona vivências e encontros com a arte em fevereiro

Programação do mês reúne visitas mediadas, vivências em LIBRAS, contações de histórias, oficinas criativas e muito mais

História Contada Tatiana Reis - (crédito: Divulgação)
História Contada Tatiana Reis - (crédito: Divulgação)

Durante o mês de fevereiro, o Rolê Cultural — CCBB Educativo oferece ao público a oportunidade de vivenciar o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) com visitas mediadas, oficinas, rolês que alternam vivência e conhecimento, contação de histórias e espaço para encontros e trocas. A entrada é gratuita, e a retirada de ingressos ocorre pelo site bb.com.br/cultura ou presencialmente na bilheteria do CCBB Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A programação reúne mediações para quem chega espontaneamente, propostas para escolas e grupos, atividades acessíveis e encontros que atravessam exposições, arquitetura e patrimônio, abrindo espaço para brincar, criar e permanecer. No Rolê Cultural a idade não importa, tem atividades para todas as idades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As oficinas do Rolê Cultural estimulam a criação manual e a observação sensível dos detalhes, valorizando o tempo da experimentação. Para quem gosta de percorrer o CCBB a partir de novas perspectivas, os rolês proporcionam essa experiência. Já no campo das narrativas, as histórias contadas se fazem presentes. 


Serviço

Rolê Cultural — CCBB Educativo 

Durante fevereiro, no Centro Cultural Banco do Brasil — Brasília. Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo site bb.com.br/cultura ou presencialmente na bilheteria do CCBB Brasília.

Programação completa em ccbb.com.br/brasilia/programacao/role-cultural-educativo-ccbb/

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
JH
JH

Júlia Harlley

    Por Júlia Harlley
    postado em 06/02/2026 11:26
    SIGA
    x