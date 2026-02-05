InícioDiversão e Arte
Globo toma decisão inesperada sobre substituta de 'Coração acelerado'

Nova novela será ambientada na Zona Sul do Rio e ganhou direção

Globo toma decisão inesperada sobre substituta de 'Coração acelerado' - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Por Você, novela criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, foi definida como a substituta de Coração Acelerado, e foi alvo de uma definição da Globo, numa tentativa de reverter o fracasso atual da faixa das sete.

Segundo informações do jornal O Globo, a produção será ambientada em bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, como Botafogo e Lagoa. A protagonista, Rosa, obstetra de 45 anos, assumirá os quatro filhos de uma amiga após a morte dela, mesmo sem nunca ter desejado virar mãe.

O hospital particular onde Rosa trabalha surgirá como um dos principais cenários da trama. A mocinha enfrentará conflitos profissionais com a médica herdeira da instituição. A vilã, ainda, será casada com um amor do passado da personagem personagem.

Em tempo, Por Você foi anunciada como a sucessora de Coração Acelerado após o adiamento de Próxima Página, de Juan Jullian. André Câmara, inclusive, vai assumir a direção artística da trama. Dino Cantelli, um dos autores, estava na equipe da trama em cartaz, agora vai se dedicar integralmente ao novo projeto.

