



Por Você, novela criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, foi definida como a substituta de Coração Acelerado, e foi alvo de uma definição da Globo, numa tentativa de reverter o fracasso atual da faixa das sete.

Segundo informações do jornal O Globo, a produção será ambientada em bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, como Botafogo e Lagoa. A protagonista, Rosa, obstetra de 45 anos, assumirá os quatro filhos de uma amiga após a morte dela, mesmo sem nunca ter desejado virar mãe.

O hospital particular onde Rosa trabalha surgirá como um dos principais cenários da trama. A mocinha enfrentará conflitos profissionais com a médica herdeira da instituição. A vilã, ainda, será casada com um amor do passado da personagem personagem.

Em tempo, Por Você foi anunciada como a sucessora de Coração Acelerado após o adiamento de Próxima Página, de Juan Jullian. André Câmara, inclusive, vai assumir a direção artística da trama. Dino Cantelli, um dos autores, estava na equipe da trama em cartaz, agora vai se dedicar integralmente ao novo projeto.

O post Globo toma decisão inesperada sobre substituta de Coração Acelerado para superar crise no Ibope foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.