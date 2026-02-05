Ensaio de Virginia com coleira de Vini Jr. repercute mundo afora

Virgínia durante o ensaio feito em homenagem a Luma de Oliveira e Vini Jr. - (crédito: Reprodução / Instagram / Virginia Fonseca)

A influenciadora digital Virginia Fonseca publicou nessa terça-feira (3/2) uma sequência de registros de um ensaio fotográfico feito como uma homenagem a modelo Luma de Oliveira. Nas fotos, Virginia uma espécie de coleira com o nome do jogador do Real Madrid, time espanhol, e da Seleção Brasileira, Vinicius Junior. Os cliques repercutiram até mesmo no exterior.

Para o ensaio, Virginia recriou o outfit usado por Luma durante o carnaval de 1998. O look consiste numa fantasia de onça-preta semelhante a utilizada pela ex-modelo, apenas com algumas mudanças em certos detalhes.

Veja as fotos do ensaio feito port Virginia:

Fala sobre submissão e destaque na imprensa estrangeira

Em entrevista ao portal GShow, responsável pela organização do ensaio, Virginia afirmou não ser submissa ao jogador brasileiro. Além de rechaçar a homenagem a questões do gênero, a elencou como uma forma de mostrar amor.

"Não sou nada submissa, dá para perceber, né? Não dependo de homem. Tenho minha vida, minha carreira, meus filhos e estou com a minha coleira aqui, de Vini, porque eu o amo", explicou.

O ensaio repercutiu na mídia internacional. Tanto jornais que cobrem futebol quanto veículos diversos falaram sobre a sequência de fotos e a relação da influencer com o craque do Real Madrid. A homenagem gerou repercussão na Espanha (Marca e Mundo Deportivo), no Reino Unido (Daily Star) e no Panamá (COS Panamá).

Confira as manchetes:

Daily Star (Reino Unido):

O jornal britânico se referiu à Virgínia como WAG, sigla que signigica Wives and Gilrfriends, em tradução livre, esposas e namoradas. Além disso, tratou de recapitular os principais momentos do casal, e destacou a fantasia como "deslumbrante" e "ousada".

Manchete do Daily Star fala sobre homenagem de Virginia à Luma de Oliveira e Vini Jr. em ensaio fotográfico (foto: Reprodução/Daily Star)

Marca (Espanha):

O principal jornal da Espanha relacionou o momento conturbado do camisa 7 do Real Madrid no clube com o look da namorada. "Vinicius afoga mágoas do Real Madrid em sua namorada Virginia Fonseca, que usa um colar com seu nome", colocou o veículo, na manchete. O colar com o nome do jogador, os recortes da roupa e as poses da influencer também foram destacados.

Manchete do Marca fala sobre homenagem de Virginia à Luma de Oliveira e Vini Jr. em ensaio fotográfico (foto: Reprodução/Marca)

Mundo Deportivo (Espanha):

Além de destacar o outfit da influenciadora, o jornal Mundo Deportivo, com base na cidade de Barcelona, também colocou holofotes na frase recente de Virginia sobre os cuidados que toma com a saúde do jogador com quem mantém relação. Ela já havia afirmado que "se tremia de medo" em usar alguma coisa que causasse possíveis punições de Vini por dopagem. Ela confessou, inclusive, usar pomadas ginecológicas e consultar os fisioterapeutas do atacante de forma constante.

Manchete do jornal espanhol Mundo Deportivo sobre o ensaio fotográfico de Virginia Fonseca em homenagem à Luma de Oliveira e Vini Jr. (foto: Reprodução/Mundo Deportivo)

COS Panamá (Panamá):

O portal panamenho seguiu a mesma linha do Mundo Deportivo. Destacou, com mais ênfase do que o outfit usado no ensaio, a fala da influenciadora sobre cuidados com a saúde do namorado. "TEM QUE CUIDAR DE VINI! Virginia Fonseca, atual parceira de Vinícius Jr., revelou o nível de cuidado que rodeia o futebolista", escreveu o portal, no Instagram.





