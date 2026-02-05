Blair Waldorf volta ao Upper East Side em livro inédito de Gossip Girl

A "Queen B" retorna adulta e reacende pedidos por Leighton Meester em um spin-off - (crédito: Divulgação )

Uma nova movimentação no universo de Gossip Girl reacendeu o entusiasmo dos fãs nesta quarta-feira (4/2). Cecily von Ziegesar, criadora das obras literárias que originaram a série de TV, está desenvolvendo um livro inédito centrado em Blair Waldorf, agora em sua fase adulta. Vivida por Leighton Meester na adaptação televisiva, a “Queen B” se consolidou como um dos maiores ícones de moda da cultura pop.

Batizada simplesmente de Blair, a obra vai se passar duas décadas após os eventos do último volume da saga original. De acordo com informações divulgadas pelo Deadline, a personagem estará na casa dos quarenta anos e voltará ao Upper East Side determinada a reassumir o protagonismo na alta sociedade nova-iorquina.

Com lançamento mundial programado para junho de 2027, a obra chegará ao público pelos selos Grand Central Publishing, nos Estados Unidos, e Orion Publishing Group, no Reino Unido. O título foi arrematado após uma concorrência acirrada entre editoras e será desenvolvido sob a supervisão da Alloy Entertainment, companhia responsável pela criação e pela consolidação do universo literário e televisivo de Gossip Girl.

A notícia rapidamente impulsionou especulações sobre um possível spin-off televisivo focado exclusivamente em Blair Waldorf. Entre os pedidos mais recorrentes do público, um nome aparece como consenso absoluto: Leighton Meester. Para os fãs, não há substituta à altura para interpretar a personagem. “Coloquem Leighton Meester no elenco já, ninguém mais poderia interpretar Blair”, escreveu uma internauta. “Queremos a verdadeira Blair, e não uma cópia barata. Tragam a Leighton”, reforçou outra.

Cecily von Ziegesar é responsável por mais de dez livros ambientados no universo da elite jovem do Upper East Side, publicados a partir dos anos 2000. A franquia ganhou adaptação televisiva em 2007 e se transformou em um fenômeno mundial. O primeiro livro da série vendeu mais de 6 milhões de exemplares e figurou na lista de best-sellers do The New York Times, consolidando Gossip Girl como um marco da cultura pop contemporânea. Na televisão, a série de 2007 durou seis temporadas e um revival da HBO Max em 2021.