Bruna Biancardi celebra aniversário de Neymar e expõe "pelos" do marido

Bruna Biancardi usou suas redes sociais nesta quinta-feira (5/2) para celebrar o aniversário de Neymar com uma homenagem que misturou afeto, leveza e uma pitada de brincadeira. A influenciadora escolheu palavras carinhosas para homenagear o marido e reforçar a parceria construída ao longo dos últimos anos ao lado do jogador.

Na mensagem, Bruna relembrou a trajetória do casal, destacando o quanto ambos amadureceram desde o início do relacionamento. De forma bem-humorada, ela fez referência às mudanças naturais do tempo, mostrando intimidade e cumplicidade ao comentar os sinais da idade do atleta, sempre em tom descontraído.

"Lindo, já são 5 aniversários ao seu lado… E quanta coisa mudou de lá para cá. Éramos dois jovens [risos] e agora meu marido já tem pelos brancos na barba (eu sigo jovem, obviamente)", iniciou Bruna. A influenciadora desejou um feliz aniversário, chamou o craque de "meu amor" e desejou que esse seja o ano dele, cheio de "saúde, conquista e bençãos".

Além do romantismo, a publicação também trouxe um olhar voltado para a família que construíram juntos. Pais de duas crianças, Bruna destacou a importância de permanecer ao lado de Neymar tanto nos momentos de conquistas quanto nos períodos mais desafiadores, reforçando a ideia de união e apoio mútuo.

"Seguiremos ao seu lado nos momentos bons — e nos difíceis também, como sempre!", prometeu, finalizando: "Que venham mais aniversários, mais histórias e mais fios brancos… de preferência só na sua barba [risos]. Que a gente siga junto, crescendo, aprendendo e se escolhendo todos os dias. Te amo muito".

A declaração rapidamente repercutiu nas redes sociais e recebeu milhares de curtidas e comentários de fãs e seguidores. Muitos aproveitaram para parabenizar Neymar e elogiar a sintonia do casal, que voltou a chamar atenção pela forma espontânea e afetuosa com que divide momentos pessoais com o público.

Bruna Biancardi celebra aniversário de Neymar e expõe ‘pelos brancos’ do marido (Foto: Instagram)

