BBB 26: padre detona Ana Paula e a chama de "pessoa maligna"





A passagem de Ana Paula Renault pelo BBB26 tem gerado discussões intensas fora da casa. A veterana, conhecida pelo temperamento forte, acabou virando alvo de críticas públicas após declarações de um padre nas redes sociais. O religioso Gabriel Vila Verde comentou vídeos da sister e fez duras acusações, afirmando que as atitudes dela lhe causam "medo" e que ela demonstraria traços "maligna".

Em seus stories, o padre explicou que não acompanha o reality, mas que teve contato com conteúdos envolvendo a participante. "Eu nunca assisti um episódio sequer de BBB, mas os vídeos dessa mulher que me aparece aqui no Instagram (e eu tive o desgosto de ver), me causam medo", declarou. Em seguida, completou: "Ela tem todos os traços de uma pessoa MALIGNA, capaz de tudo, e quem gosta de gente assim, boa coisa não deve ser".

O religioso continuou a crítica, dizendo: "‘Ah, padre, mas é um jogo’. Isso só piora a situação. Deus me defenda de conviver um dia com quem tem esse comportamento". A fala repercutiu rapidamente e dividiu opiniões nas redes sociais. "O padre ao invés de estar celebrando a missa tá indo nos stories falar mal de participante de BBB", ironizou Gabriel Felipe. Já Simone Raya comentou: "Eu acho extremamente hilário a maneira como ele diz que nunca viu nada sobre ela e sobre o BBB, mas se diz auto suficiente para fazer esse tipo de comentário".

Apesar das críticas, Ana Paula Renault segue bem posicionada nas preferências do público. Enquetes indicam a veterana como uma das favoritas ao prêmio superior a R$5 milhões, disputando os primeiros lugares com Alberto Cowboy e Sarah Andrade. O cenário mostra que, mesmo envolvida em polêmicas, a sister continua forte na corrida pelo título.

