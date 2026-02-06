Peppa Pig traz inclusão ao mostrar perda auditiva de George

Nova fase da série mostra a escuta do mundo a partir de George - (crédito: Divulgação )

A animação infantil Peppa Pig prepara uma virada narrativa ao revelar uma característica inédita de um de seus personagens centrais. George, o irmão mais novo da protagonista, tem perda auditiva moderada, informação divulgada pela revista People e que passa a integrar oficialmente o universo da série.

A introdução do tema começa nesta sexta-feira (6/2), com a exibição de um episódio especial de Peppa Pig Tales no YouTube. A nova trama é narrada a partir da perspectiva auditiva de George e acompanha um dia comum da família Pig, evidenciando como situações rotineiras podem se tornar mais desafiadoras para ele.

A abordagem ganha continuidade a partir da 11ª temporada da animação, que estreia em 2 de março na HBO Max e no Discovery Kids. Nos novos episódios, a perda auditiva de George é identificada durante uma consulta médica de rotina. A partir desse diagnóstico, o personagem passa a ser acompanhado por uma audiologista e começa a usar um aparelho auditivo, alterando a maneira como percebe os sons ao seu redor.

A narrativa acompanha esse processo de descoberta sensorial em detalhes: George passa a reconhecer barulhos simples, como respingos em poças de lama e a música da van de sorvete. Um dos momentos centrais da trama ocorre quando ele consegue dizer o nome de Peppa pela primeira vez.

Além de acompanhar o percurso de George, os episódios inéditos também mostram ajustes na dinâmica da família Pig, agora composta por cinco integrantes. A série destaca a adaptação à nova rotina, os aprendizados envolvidos e os desafios cotidianos enfrentados pelos personagens a partir dessa mudança.

Ao longo dos episódios, a animação já trouxe para as crianças outras representatividades. A personagem Ratinha Mandy é cadeirante, e Penny, a Ursa-Polar, é filha de duas mães.