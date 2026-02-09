Thaís Carla surpreende seguidores com post após perder 85 kg

A influenciadora e dançarina Thais Carla fez uma publicação nas redes sociais na tarde nesta segunda-feira (9/2) mostrando uma foto tirada antes e outra depois de emagrecer cerca de 85 kg. Ela passou por uma cirurgia de bariátrica em abril do ano passado, e agora está pesando 115 kg.

Com a foto, Thaís escreveu um texto de desabafo. “Eu nunca precisei mudar meu corpo para me amar. O amor sempre esteve aqui. O que mudou foi o caminho. As escolhas. A forma de cuidar de mim. Amar o próprio corpo não significa rejeitar mudanças. Significa não se odiar enquanto elas acontecem. Significa não viver refém do medo, nem da vergonha, nem do olhar do outro.”

Semanas antes de publicar a foto, a dançarina publicou um vídeo do seu primeiro dia na academia e outro do depois de 1 ano, fazendo o mesmo exercício porém com alguns quilos a menos.

A influenciadora tem pouco mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha a rotina com as novas mudanças, além de vídeos de looks, autocuidado, família e vídeos dançando.