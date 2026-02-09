InícioDiversão e Arte
REDES SOCIAIS

Thaís Carla surpreende seguidores com post após perder 85 kg

Influenciadora e dançarina postou foto de antes e depois de emagrecer 85 kg; ela tinha passado por um cirurgia de bariátrica em abril de 2025

Thaís Carla chocou seguidores nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)
Thaís Carla chocou seguidores nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora e dançarina Thais Carla fez uma publicação nas redes sociais na tarde nesta segunda-feira (9/2) mostrando uma foto tirada antes e outra depois de emagrecer cerca de 85 kg. Ela passou por uma cirurgia de bariátrica em abril do ano passado, e agora está pesando 115 kg.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Com a foto, Thaís escreveu um texto de desabafo. “Eu nunca precisei mudar meu corpo para me amar. O amor sempre esteve aqui. O que mudou foi o caminho. As escolhas. A forma de cuidar de mim. Amar o próprio corpo não significa rejeitar mudanças. Significa não se odiar enquanto elas acontecem. Significa não viver refém do medo, nem da vergonha, nem do olhar do outro.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Semanas antes de publicar a foto, a dançarina publicou um vídeo do seu primeiro dia na academia e outro do depois de 1 ano, fazendo o mesmo exercício porém com alguns quilos a menos. 

A influenciadora tem pouco mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha a rotina com as novas mudanças, além de vídeos de looks, autocuidado, família e vídeos dançando. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 09/02/2026 18:12 / atualizado em 09/02/2026 18:16
SIGA
x