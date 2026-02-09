InícioDiversão e Arte
Veja os trailers que transformaram o Super Bowl em vitrine do cinema

Com prévias de ‘Pânico 7’, ‘Supergirl’, ‘Minions’, ‘Super Mario Galaxy’ e outros lançamentos, o Super Bowl exibiu trailers aguardados. Veja todos

Do terror à animação, o cinema roubou a cena no Super Bowl - (crédito: Divulgação )
Não foi só Bad Bunny que marcou o intervalo do Super Bowl deste domingo (8/2). A final da NFL também contou com trailers de lançamento aguardados da indústria cinematográfica. Nesta edição, foram exibidos prévias de Pânico 7, Cara de um, Focinho de Outro, Devoradores de Estrelas, Super Mario Galaxy: O Filme, O Mandaloriano e Grogu, Dia D, Supergirl, Minions e Monstros e As Aventuras Cliff Booth.

Caso o leitor não tenha conseguido acompanhar as divulgações dos vídeos durante o evento esportivo, o Correio compilou cada uma das prévias que marcaram o público do Super Bowl. Confira:   

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 09/02/2026 10:45
