Veja os trailers que transformaram o Super Bowl em vitrine do cinema

Do terror à animação, o cinema roubou a cena no Super Bowl - (crédito: Divulgação )

Não foi só Bad Bunny que marcou o intervalo do Super Bowl deste domingo (8/2). A final da NFL também contou com trailers de lançamento aguardados da indústria cinematográfica. Nesta edição, foram exibidos prévias de Pânico 7, Cara de um, Focinho de Outro, Devoradores de Estrelas, Super Mario Galaxy: O Filme, O Mandaloriano e Grogu, Dia D, Supergirl, Minions e Monstros e As Aventuras Cliff Booth.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Caso o leitor não tenha conseguido acompanhar as divulgações dos vídeos durante o evento esportivo, o Correio compilou cada uma das prévias que marcaram o público do Super Bowl. Confira:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular