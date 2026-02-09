Carro de MC Carol tem carro roubado por bandidos com fuzis





A madrugada desta segunda-feira (9) foi marcada por tensão para MC Carol. A cantora contou nas redes sociais que foi vítima de um assalto enquanto seguia para um show em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Segundo o relato, o carro em que ela estava foi interceptado por criminosos armados.

A funkeira descreveu o momento de pânico: "Estava indo fazer um show e, por volta de 00h10, um carro entrou na nossa frente. Uns quatro caras de fuzil levaram o meu carro e tudo o que tinha dentro". Emocionada, ela contou que tentou negociar ao menos um telefone para sair do local: "Eu pedi para, pelo menos, deixarem um telefone com a gente".

A artista afirmou que os criminosos agiram com agressividade. "Xingaram a gente, foram muito agressivos. Deixaram a gente na chuva, no escuro", relatou, explicando que o grupo foi abandonado próximo a uma comunidade.

Sem o celular, MC Carol alertou o público para possíveis golpes: "Se receberem qualquer mensagem solicitando Pix ou algo do tipo, NÃO SOU EU!". Ela também pediu ajuda para localizar o veículo levado pelos assaltantes.