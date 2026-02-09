Zé Felipe se desespera com acidente doméstico





A semana começou com um imprevisto curioso na casa de Zé Felipe, de 27 anos. O cantor contou nas redes sociais que um dos vasos sanitários de sua mansão, em Goiás, estourou de forma repentina, deixando o banheiro danificado e surpreendendo todos que estavam no local.

O artista estava fora, cumprindo compromissos profissionais, quando recebeu a notícia. Sem acreditar no que ouviu, ele comentou o episódio nos stories. "Me mandaram mensagem falando que o vaso do banheiro explodiu. Eu falei: gente, como assim? Nunca vi vaso explodir sozinho", disse, ainda surpreso com a situação.

Um amigo do cantor mostrou o estado do banheiro e descreveu o estrago. "Está pretinho o seu banheiro. Só fumaça. Explodiu tudo, até o vaso", afirmou, mostrando o ambiente atingido.

Em meio ao susto, Zé Felipe recordou uma história antiga e tratou o caso com humor. Ele contou que já provocou uma pequena explosão quando era adolescente. "Quando eu era moleque, já fiz isso sem querer", relembrou, levantando a hipótese de alguém ter aprontado algo parecido.