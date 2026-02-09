InícioDiversão e Arte
Thais Carla conta os desafios que está enfrentando após bariátrica

Influenciadora falou sobre como está sua vida após emagrecer

Thais Carla conta os desafios que está enfrentando após bariátrica
Após perder mais de 80 quilos desde a cirurgia bariátrica realizada em abril de 2025, Thais Carla, de 34 anos, vem compartilhando as mudanças que enfrentou no pós-operatório. Atualmente com cerca de 115 kg, a dançarina contou que precisou rever hábitos antigos e aprender novas formas de se alimentar.

Ela revelou que o ritmo das refeições foi um dos maiores desafios. "Uma das coisas que eu aprendi com a bariátrica foi comer devagar", explicou. A influenciadora lembrou ainda o susto que levou ao se adaptar ao novo estômago: "Quando tive meu primeiro engasgo, meu Deus, foi péssimo. Horrível". Sobre a dieta, detalhou: "Estava bebendo uma ‘aguinha’, depois você vai pro pastoso e, agora, estou podendo mastigar algumas coisinhas".

Apesar das dificuldades, Thais avalia a decisão como positiva: "Tudo tem seu momento e eu tive o meu. Não digo que salvou minha vida, mas foi uma escolha no momento certo". A artista afirma que o processo trouxe aprendizados sobre disciplina e autocuidado.

Ao falar da família, ela deixou um recado carinhoso às filhas, Eva e Maria Clara: "Sejam vocês mesmos. Vocês são especiais de qualquer forma". A influenciadora disse que quer transmitir confiança e autoestima às meninas.

Por Observatório dos Famosos
postado em 09/02/2026 23:21
