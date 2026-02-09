Thais Carla conta os desafios que está enfrentando após bariátrica





Após perder mais de 80 quilos desde a cirurgia bariátrica realizada em abril de 2025, Thais Carla, de 34 anos, vem compartilhando as mudanças que enfrentou no pós-operatório. Atualmente com cerca de 115 kg, a dançarina contou que precisou rever hábitos antigos e aprender novas formas de se alimentar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ela revelou que o ritmo das refeições foi um dos maiores desafios. "Uma das coisas que eu aprendi com a bariátrica foi comer devagar", explicou. A influenciadora lembrou ainda o susto que levou ao se adaptar ao novo estômago: "Quando tive meu primeiro engasgo, meu Deus, foi péssimo. Horrível". Sobre a dieta, detalhou: "Estava bebendo uma ‘aguinha’, depois você vai pro pastoso e, agora, estou podendo mastigar algumas coisinhas".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Carro de MC Carol tem carro roubado por bandidos com fuzis



Apesar das dificuldades, Thais avalia a decisão como positiva: "Tudo tem seu momento e eu tive o meu. Não digo que salvou minha vida, mas foi uma escolha no momento certo". A artista afirma que o processo trouxe aprendizados sobre disciplina e autocuidado.

Leia também: Manu Chao se apresenta em Brasília com show no Birosca



Ao falar da família, ela deixou um recado carinhoso às filhas, Eva e Maria Clara: "Sejam vocês mesmos. Vocês são especiais de qualquer forma". A influenciadora disse que quer transmitir confiança e autoestima às meninas.