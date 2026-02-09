Melody exibe rebolado e fã sugere plataforma adulta





A cantora MC Melody, de 18 anos, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo ousado em que aparece dançando ao som de Desliza (Ólhinho no Corpinho), parceria com Léo Santana. Usando um shortinho e top laranja, ela surgiu rebolando de forma sensual, destacando as curvas, a barriga definida e o piercing no umbigo.

Nos comentários, Melody recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores. Muitos destacaram sua beleza e boa forma com mensagens como "perfeita demais", "maravilhosa" e "arrasou como sempre".

Entre os comentários, um fã foi além e sugeriu que a artista criasse um perfil no OnlyFans, plataforma de assinatura conhecida por oferecer conteúdos exclusivos, incluindo fotos e vídeos, muitas vezes de teor sensual ou adulto. "Com certeza ia ser a maior do OnlyFans", escreveu o admirador, deixando claro que acredita no sucesso da cantora também nesse tipo de espaço.

A publicação reforça a forma como Melody vem explorando cada vez mais sua imagem de maneira ousada, recebendo tanto elogios quanto sugestões polêmicas de seus seguidores.