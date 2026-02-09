BBB26: Esposa de Cowboy revela como ficou relação com Diego Alemão

Priscila Monroy, esposa de Alberto Cowboy, atual participante do BBB 26, abriu o jogo sobre a relação entre o marido e Diego Alemão, campeão do BBB 7, com quem ele viveu seu maior embate dentro do reality show, durante sua primeira passagem.
Em entrevista ao jornal O Globo, ela assegurou que as possíveis mágoas e desavenças entre eles foram resolvidos. "Depois do "BBB 7?, eles se encontraram em entrevistas, não levaram nada para a vida pessoal. O Alberto não tem nada contra o Alemão, pelo contrário. Agora, cada um seguiu um caminho diferente", declarou.
"Não existe forçar uma amizade, então cada um foi para um canto. Ele ainda tem muita amizade com o Felipe Cobra, que também era do "BBB 7?. A minha filha e o sobrinho do Cobra estudam juntos aqui nos Estados Unidos, são melhores amigos", disse a esposa de Alberto Cowboy, que ainda afirmou que, das desavenças do BBB 7, o marido ainda mantém contato com uma delas.
"Entre Alemão, Íris e Fani, o Alberto teve mais proximidade com a Fani, houve mais troca com ela. Não a conheço, mas acho a Fani maravilhosa. Ela era muito engraçada, cativante. A Íris e o Alemão se fecharam no mundinho deles", afirmou Priscila Monroy.