"Rubi" termina quarta reprise com queda de quase 19% no Ibope

A novela Rubi será concluída nesta terça-feira (10/2), e se despedirá do público em baixa na tela do SBT. A trama mexicana, que está em sua quarta reapresentação, foi escalada para elevar a audiência da emissora, mas não cumpriu com a missão.

De acordo com dados consolidados do Ibope, o dramalhão estrelado por Bárbara Mori será concluída com média de apenas 2,6 pontos na Grande São Paulo. Antes, a faixa de novelas mexicanas contou com a reprise de A Usurpadora (1999), que havia obtido 3,2 pontos ao longo de sua reapresentação. Ou seja, houve uma queda de 18,7% no horário.

A faixa das 14h45, agora, passará a ser ocupada por Meu Coração é Teu (2014), cuja reestreia aconteceu nesta última segunda-feira (10/2). A expectativa é de que a trama recupere o público perdido pelo SBT ao longo dos últimos meses.

Exibida pela primeira vez em 2004 no Brasil, Rubi é considerado um dos maiores sucessos da dramaturgia mexicana, sendo baseada na trama homônima de 1968, que por sua vez foi inspirada na história em quadrinhos criada em 1963 por Yolanda Vargas Dulché, ícone da literatura popular no México.

