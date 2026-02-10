Atriz de "Valor sentimental" aprendeu português vendo Wagner Moura

A atriz norueguesa Inga Ibsdotter Lilleaas, destaque do filme Valor sentimental, revelou que aprendeu português assistindo a novelas brasileiras. Em participação no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, realizado nos Estados Unidos no fim de semana, ela contou que Wagner Moura foi fundamental para que ela aprendesse a língua.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo ela, o contato com a língua começou durante o período em que viveu no Brasil na adolescência, quando via televisão para acelerar o aprendizado do idioma. Indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, Inga morou um ano em Goiás, ainda no ensino médio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A artista contou que, na época, passava boa parte do tempo sozinha após a escola e costumava assistir a novelas. A própria atriz afirmou que, de certa forma, o trabalho de Moura nas produções televisivas ajudou em sua familiarização com o português.

“Quando eu aprendi português, eu assisti muita TV. Porque eu ia para a escola, mas depois eu voltava para casa e ficava em casa sozinha o dia todo. E eu assistia uma telenovela... não me lembro como se chamava, mas era estrelada por um ator incrível chamado Wagner Moura”, disse.

Vale lembrar que Moura fez apenas duas novelas na carreira: a primeira foi A lua me disse, de 2005, e Paraíso tropical, de 2007. A participação no último folhetim é o que mais deu destaque para o ator, que interpretou o vilão Olavo. Na trama, o romance com a prostituta Bebel (Camila Pitanga) roubou a cena.

Depois da declaração de Inga, Wagner Moura relembrou a primeira vez em que conheceu a atriz e contou que ficou surpreso ao ouvi-la falar português. “Eu estou tão orgulhoso! Eu conheci a Inga em Telluride e ela veio até mim falando português. Eu pensei: ‘Esse sotaque norueguês é bem parecido com o nosso’. Ela disse: ‘Oi, tudo bem, Wagner? Eu morei no Brasil’. Eu fiquei muito impressionado”, disse o ator.

Moura ainda brincou que tem como objetivo trabalhar com a atriz no Brasil em um projeto falado em português.