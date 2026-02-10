Gracyanne inicia retirada de tatuagem íntima dedicada para Belo





Após meses de repercussão sobre a tatuagem íntima feita para Belo, Gracyanne Barbosa iniciou o processo de remoção do nome do ex-marido. A influenciadora apareceu em um vídeo deitada na maca durante o procedimento, enquanto tocava a música do cantor ao fundo, marcando simbolicamente o fim da homenagem.

Nas imagens, ela exibiu o antes e depois da área tatuada, que já aparece mais clara. Nos comentários, seguidores reagiram com humor e emoção: "Fim de uma era", escreveu uma fã. Outro comentou: "Bem, amigos, acabou".

O relacionamento de Gracyanne e Belo terminou em abril de 2024, depois de 16 anos juntos, e o divórcio foi oficializado meses depois, de forma amigável. Atualmente, a musa fitness vive um novo romance com o empresário Gabriel Cardoso.

Ao assumir o namoro, ela revelou a resposta ao pedido feito em um cenário romântico: "Obviamente, disse sim". Enquanto isso, Belo também seguiu em frente e assumiu um novo relacionamento após o término.

