Como Pedro Pascal ajudou Wagner Moura a se mudar para os EUA

Os atores se conheceram na série Narcos, da Netflix - (crédito: Divulgação )

Foi Pedro Pascal o responsável por facilitar o processo de imigração de Wagner Moura aos Estados Unidos. Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, o concorrente ao Oscar de Melhor Ator por O Agente Secreto revelou ter pedido ao ator chileno uma carta de recomendação para facilitar a mudança.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Ele foi superimportante quando me mudei para os Estados Unidos, porque pedi que ele escrevesse aquelas cartas para o serviço de imigração. Naquela época não tinha o ICE [sigla para Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos], era mais fácil", disse Moura. "Mesmo assim, eu estava tentando vir para cá e trabalhar aqui e pedi para Pedro escrever uma carta dizendo que sou um bom ser humano. Ele realmente me ajudou com isso".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após contracenar com Pascoal em Narcos, em 2017, Moura decidiu se mudar para Los Angeles, onde reside atualmente. O brasileiro foi acompanhado de sua esposa, Sandra Delgado, e seus três filhos.

Pedro Pascal e Wagner Moura (foto: Reprodução / Instagram )