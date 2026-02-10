Gravidez ou manguebeat? Assessoria de Virgínia esclarece rumores

Crustáceo é o principal símbolo do manguebeat, movimento homenageado pela Grande Rio em 2026 - (crédito: Reprodução Instagram)

A assessoria de Virginia Fonseca nega que ela esteja grávida. Rumores ganharam força nas redes sociais após o ensaio técnico da Grande Rio, no domingo (8/2), onde a influenciadora apareceu com uma fantasia que levava um caranguejo no abdômen.

A hipótese de uma nova gestação faz referência às fantasias de caranguejo utilizadas por Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Virgínia com o cantor Zé Felipe, durante o mesmo ensaio.

Neste carnaval, o enredo da Grande Rio conta a história do manguebeat, movimento artístico criado no Recife nos anos 1990. Encabeçado por grupos como Chico Science e Nação Zumbi e Mundo Livre S/A, o manguebeat tem o caranguejo como seu principal símbolo.

O município de Duque de Caxias, berço da escola de samba, também possui áreas de manguezal na Baía de Guanabara. O bioma, caracterizado pela transição de ambientes marítimos e terrestres, é o principal habitat dos caranguejos.