Será? Anitta comenta possibilidade de voltar a desfilar no Carnaval

Cantora fala sobre retorno às escolas de samba após shows dos Ensaios

Será? Anitta comenta possibilidade de voltar a desfilar no Carnaval - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Anitta concluiu a temporada dos Ensaios da Anitta em São Paulo neste último domingo (8), e comentou sobre a possibilidade de voltar a desfilar em escolas de samba durante o Carnaval.

Em entrevista à revista Quem, a cantora reagiu ao assunto. "Desfilar para a escola de samba requer muita presença nos ensaios e eu já tenho os meus ensaios, então eu acho que seria um sonho", disse.

Anitta, por sua vez, relembrou quando foi musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, em 2016. "Já desfilei uma vez, há muito tempo, quando eu tinha mais tempo na minha agenda", contou.

Anitta chegou a receber um convite para assumir o cargo de rainha de bateria em 2016, mas a negociação não prosseguiu. "Acho que para ser rainha, ou desfilar na escola, já fui convidada, mas enfim, não pude ser rainha. Você desfilar numa escola requer ter aquela conexão verdadeira e aquele tempo dedicado e eu, nesse momento de pré-carnaval, tenho o meu projeto. Mas eu adoraria", declarou.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 10/02/2026 10:05 / atualizado em 10/02/2026 10:06
