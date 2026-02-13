Dupla brasiliense irá representar música do DF em projeto do SESC

A dupla brasiliense Dois Violões, formada pelos violonistas e compositores João Ferreira e Vinícius Vianna, abre a programação do SESC Sonoro no dia 19 de fevereiro, em Maringá, com o álbum Baião de Corda e segue em turnê por mais oito cidades no Paraná.

O projeto SESC Sonoro selecionou artistas de vários locais e estilos de todo o Brasil para se apresentarem em shows gratuitos, com o objetivo de privilegiar composições autorais e levar músicas de qualidade ao público paranaense.

A turnê marca a retomada da dupla após o lançamento do segundo disco, norteado pelos ritmos nordestinos: baião, xote, frevo, maracatu, entre outros. O álbum foi lançado logo após a pandemia e, como João Ferreira teve um trabalho intenso como diretor musical da banda Natiruts, a divulgação da turnê acabou sendo adiada. “Estamos felizes em retomar os shows do nosso trabalho conjunto num projeto do SESC que é um dos maiores fomentadores da cultura no Brasil, numa turnê cobrindo as principais cidades do Paraná”, declara João Ferreira.

Os compositores tocam juntos desde 2011, quando se conheceram na Universidade de Brasília e começaram a dupla como um espaço de produção autoral. Os dois possuem atuação e formação na música erudita, popular e de câmara (gênero composto por pequenos grupos de instrumentos ou vozes). Atualmente, os dois são professores da Escola de Música de Brasília, por onde passaram em sua formação, e o integrante Vinícius Vianna também desenvolve sua pesquisa de mestrado na UnB sobre o violão de 7 cordas e cognição musical. “Queremos, a partir dessa participação no SESC Sonoro, começar a rodar os palcos com esse nosso material”, conta Vinícius Vianna.





Serviço

SESC Sonoro

SESC de Maringá - 19/2 às 19h30

SESC de Apucarana - 20/2 às 19h30

SESC de Bela Vista do Paraíso - 21/2 às 16h

SESC de Londrina (Cadeião) - 22/2 às 17h

SESC de Pato Branco - 24/2 às 19h30

SESC de Medianeira - 25/2 às 19h30

SESC de Foz do Iguaçu - 26/2 às 19h

SESC de Estação Saudade - 1/3 às 15h

SESC de São José dos Pinhais - 2/3 às 14h