BTS retorna com show transmitido ao vivo e documentário inédito

Após quase quatro anos sem apresentações, a banda BTS está de volta ao palco com o show BTS The Comeback Live — Arirang no dia 21 de março, em Seul, na Coreia do Sul, e será transmitido ao vivo exclusivamente na Netflix, às 8h. Além de transmitir o show ao vivo, a Netflix lançará o documentário BTS: O Reencontro que acompanha o retorno do grupo sul-coreano, em 27 de março.
O evento marca o anúncio do novo álbum e da turnê mundial do BTS. Arirang é o quinto álbum de estúdio do grupo formado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. A obra é um trabalho reflexivo que mergulha na identidade e nas raízes dos sete integrantes. Após o lançamento, o BTS começa sua turnê mundial Arirang (2026-2027), que passará por 34 regiões, com 82 shows na Ásia, na América do Norte, na América Latina, na Europa, no Oriente Médio e em outros territórios.
Dirigido por Bao Nguyen e produzido pela This Machine em parceria com a HYBE, o documentário BTS: O Reencontro oferece acesso inédito aos bastidores do retorno do grupo e da criação do novo álbum. Desde sua estreia em 2013, a banda construiu uma das maiores comunidades de fãs do mundo. Após concluírem o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, os integrantes se reencontram em Los Angeles para criar músicas que possam refletir quem eles são, unindo seu passado aos dias de hoje.
BTS The Comeback Live — Arirang é o primeiro evento da Coreia do Sul a ser transmitido globalmente, ao vivo, no streaming. BTS, acrônimo de Bangtan Sonyeondan ou Beyond the Scene, é um grupo sul-coreano indicado ao GRAMMY que mobilizou milhões de fãs ao redor do mundo, conhecidos como ARMYs, desde sua estreia, em junho de 2013.
Serviço
BTS The Comeback Live | Arirang e BTS: O Reencontro
Estreia do especial ao vivo no dia 21 de março, às 8h, e do documentário no dia 27 de março, ambos exclusivamente na Netflix.