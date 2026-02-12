Oficina gratuita oferece imersão na produção de musical infantil

Para acompanhar a programação do premiado musical Bertoldo, o tubarão que queria ser gente, a CAIXA Cultural promove a oficina gratuita Meu Mar — Minhas Inspirações nesta quinta-feira (12/2), às 14h, em seu próprio espaço, no Setor Bancário Sul.

A atividade se propõe a ser uma imersão prática no universo criativo do espetáculo Bertoldo, o tubarão que queria ser gente, a história de um tubarão confuso à procura de conselhos humanos que possuem interesses ocultos. Sob orientação do elenco da Buia Teatro, os participantes poderão criar seus próprios bonecos inspirados no Mar de Bertoldo, explorando formas, cores, movimento e trabalho colaborativo, com ênfase na utilização de materiais recicláveis.

A oficina é voltada para crianças de 7 a 11 anos, acompanhadas por um responsável, e terá duração de 2h30, com 15 vagas disponíveis. Os materiais serão fornecidos pela produção, mas as crianças podem levar embalagens limpas para reutilizar na criação de seus bonecos. “A oficina aproxima o público infantil do processo de construção cênica do espetáculo, estimulando o olhar para o gesto, a escuta e o cuidado com o outro, seja ele pessoa, boneco, mar ou memória”, explica Tércio Silva, diretor do musical.

A temporada inclui duas sessões com acessibilidade em Libras, que vão acontecer em 8 de fevereiro, às 10h, e em 12 de fevereiro, às 19h. Bertoldo, O Tubarão que Queria Ser Gente segue em cartaz até o dia 13 de fevereiro, com sessões gratuitas no Teatro da CAIXA Cultural Brasília. A peça une música ao vivo, formas animadas e uma encenação visualmente delicada para abordar temas como empatia, poder e humanidade.





Serviço

Meu Mar – Minhas Inspirações

Na CAIXA Cultural (Setor Bancário Sul), nesta quinta-feira (12/2), às 14h. Entrada gratuita, mediante inscrição no site e sujeita ao número de vagas. Classificação indicativa livre.