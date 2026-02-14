Kanye West estaria com ciúmes de Kim Kardashian com Lewis Hamilton





Os boatos de um possível romance entre Kim Kardashian e Lewis Hamilton voltaram a repercutir e, segundo pessoas próximas a Kanye West, o assunto teria causado desconforto no rapper. Uma fonte relatou que a situação o incomoda emocionalmente, afirmando: "Ye está com ciúmes. É uma situação estranha para ele".

De acordo com o relato, Kim e Kanye conhecem o piloto há mais de uma década, já que Lewis Hamilton circulava com frequência entre os amigos da família. A mesma pessoa destacou: "É sempre estranho para ele ver a ex-esposa com outro homem. Foi estranho com Pete Davidson e agora é estranho com Lewis Hamilton". Ainda segundo a fonte, "aquela costumava ser a família do Ye, agora que o Lewis está lá, é difícil de ver", embora o casamento do rapper com Bianca Censori seja considerado "estável".

Apesar do suposto incômodo, Kanye West mantém uma convivência cordial com Kim Kardashian por causa dos quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm. O ex-casal ficou junto entre 2014 e 2022.

Os rumores ganharam força após Kim e Lewis serem vistos juntos durante o fim de semana do Super Bowl. Segundo relatos, eles teriam se encontrado em diferentes países em poucos dias. Em um vídeo postado pela empresária, fãs disseram reconhecer a voz do piloto ao fundo, enquanto alguém gritava: "Empurra, empurra!". Outro internauta comentou: "Simplesmente impossível não reconhecer a voz ao fundo".

