Viih Tube exibe corpão com look fitness após contar que perdeu 21 kg





Nessa quinta-feira (12/2), Viih Tube mostrou aos seguidores parte da nova rotina fitness. A influenciadora apareceu em frente ao espelho de sua casa usando um conjunto marrom de top e legging, destacando a transformação física após o nascimento do filho caçula, Ravi, fruto do relacionamento com Eliezer.

A mudança de hábitos começou após a maternidade. No mês passado, Viih Tube dividiu com o público o resultado de um ano de dedicação e revelou: "Eu pesava 82 kg um ano atrás". Atualmente com 61 kg, ela eliminou 21 kg no período, apostando em treinos frequentes ao lado do marido e em uma alimentação mais equilibrada, além de ter realizado procedimentos estéticos.

Cerca de cinco meses atrás, a influenciadora mostrou em vídeo como as roupas antigas já não serviam da mesma forma. Na época, ela comentou: "Tive que provar todas para poder ajustar e eu fiquei chocada como fez diferença". Sobre as numerações, explicou: "Algumas calças são 44, outras 46 e algumas 42, depende da marca, do tamanho, mas as que eu tô comprando agora são 38, então fez bastante diferença".

Com a nova fase, Viih Tube segue compartilhando a evolução do corpo e a rotina mais saudável, mostrando aos fãs as mudanças que adotou desde o nascimento de Ravi.