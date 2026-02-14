Escola de samba levará 70 profissionais do sexo para desfile

A Unidos do Porto da Pedra, agremiação de samba de São Gonçalo (RJ) que desfila na Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, vai levar para a Marquês de Sapucaí uma comissão especial com cerca de 70 profissionais e ex-profissionais do sexo no desfile deste ano, que ocorrerá neste sábado (14/02).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O desfile terá como tema o enredo Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite, assinado pelo carnavalesco Mauro Quintaes, que propõe uma reflexão social sobre a vida, as lutas e as histórias pessoais da profissão do sexo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A proposta da escola é colocar as pessoas que exercem ou exerceram trabalho sexual no centro da narrativa, mostrando que, por trás dos estigmas, existem trajetórias de vida com desafios, responsabilidades e experiências diversas.
Entre os nomes confirmados na comissão da Porto da Pedra estão Elisa Sanches, conhecida pela atuação como produtora de conteúdo adulto, e Andressa Urach, influenciadora que já participou de trabalhos na mídia e redes sociais e retorna ao Carnaval neste ano.
Também está entre as participantes a ativista Lourdes Barreto, 83 anos, reconhecida nacionalmente pelo trabalho em defesa dos direitos das trabalhadoras sexuais e considerada uma referência no movimento. Barreto, inclusive, ganhou destaque internacional ao ser listada entre as 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC em 2024.
Saiba Mais
- Diversão e Arte BBB 26: Edilson Capetinha é expulso após empurrar Leandro
- Diversão e Arte Gilberto Gil se emociona em camarote onde Preta Gil passou último carnaval
- Diversão e Arte BBB 26: Jonas vence Prova do Líder após 23h de desafio de resistência
- Diversão e Arte Conexão Regenera celebra o Dia da Amizade com festa consciente