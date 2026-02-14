InícioDiversão e Arte
CARNAVAL 2026

Escola de samba levará 70 profissionais do sexo para desfile

Unidos do Porto da Pedra desfila neste sábado (14/2) com enredo que propõe debate sobre estigma, direitos e visibilidade; entre as participantes estão Elisa Sanches, Andressa Urach e a ativista Lourdes Barreto

A influenciadora Andressa Urach é uma das integrantes da comissão especial da escola de samba Unidos do Porto da Pedra - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
A influenciadora Andressa Urach é uma das integrantes da comissão especial da escola de samba Unidos do Porto da Pedra - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A Unidos do Porto da Pedra, agremiação de samba de São Gonçalo (RJ) que desfila na Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, vai levar para a Marquês de Sapucaí uma comissão especial com cerca de 70 profissionais e ex-profissionais do sexo no desfile deste ano, que ocorrerá neste sábado (14/02).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O desfile terá como tema o enredo Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite, assinado pelo carnavalesco Mauro Quintaes, que propõe uma reflexão social sobre a vida, as lutas e as histórias pessoais da profissão do sexo. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A proposta da escola é colocar as pessoas que exercem ou exerceram trabalho sexual no centro da narrativa, mostrando que, por trás dos estigmas, existem trajetórias de vida com desafios, responsabilidades e experiências diversas.

Entre os nomes confirmados na comissão da Porto da Pedra estão Elisa Sanches, conhecida pela atuação como produtora de conteúdo adulto, e Andressa Urach, influenciadora que já participou de trabalhos na mídia e redes sociais e retorna ao Carnaval neste ano. 

Também está entre as participantes a ativista Lourdes Barreto, 83 anos, reconhecida nacionalmente pelo trabalho em defesa dos direitos das trabalhadoras sexuais e considerada uma referência no movimento. Barreto, inclusive, ganhou destaque internacional ao ser listada entre as 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC em 2024. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 14/02/2026 16:09
SIGA
x