Bruna Marquezine e Shawn Mendes trocam beijos no carnaval de Salvador

A atriz Bruna Marquezine e o cantor canadense Shawn Mendes foram flagrados aos beijos durante o carnaval de Salvador, na tarde deste sábado (14/2). O casal estava em um camarote no circuito Barra-Ondina, um dos principais pontos da folia na capital baiana.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram os dois trocando beijos e carinhos enquanto acompanhavam os trios elétricos. Eles também foram vistos conversando ao pé do ouvido e dançando juntos ao som do axé e do pop brasileiro.

A presença do cantor em Salvador já havia chamado a atenção de fãs ao longo da semana. Mendes desembarcou no Brasil para compromissos profissionais e aproveitou a passagem pelo país para curtir o carnaval. Marquezine, por sua vez, tem marcado presença em diferentes eventos da folia, incluindo camarotes e festas privadas.

O casal está acompanhado da estilista Sasha Meneghel e do marido dela, o cantor João Lucas. Também estão presentes no trio de Ivete Sangalo o jornalista Hugo Gloss e o influenciador digital Vinícius Nascimento.

Na noite de sexta-feira (13/2), Sasha e João Lucas curtiram com Bruna Marquezine o camarote Expresso 2222, da família Gil, também no circuito Dodô (Barra-Ondina).

No início da tarde deste sábado (14/2), Ivete Sangalo recebeu Bruna Marquezine e Shawn Mendes no camarim do Bloco Coruja. Por meio das redes sociais, a artista baiana celebrou a presença dos artistas. “Olha quem chegou para curtir o carnaval da Veveta”, escreveu a cantora.

Até o momento, nem a atriz nem o cantor se pronunciaram oficialmente sobre o relacionamento.