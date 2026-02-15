InícioDiversão e Arte
LUTO NA MÚSICA

Morre francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo

Reconhecido por sua versatilidade em diversos gêneros e instrumentos, é considerado um dos pioneiros do free jazz

O clarinetista francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo - (crédito: JOEL SAGET)
O clarinetista francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo, morreu aos 90 anos, anunciou neste domingo (15/2) sua empresária Marion Piras. 

Reconhecido por sua versatilidade em diversos gêneros e instrumentos — ele também tocava saxofone —, é considerado um dos pioneiros do free jazz e compôs trilhas sonoras para filmes. 

Em 1965, lançou as bases para um novo estilo com o álbum "Free Jazz", libertando os músicos europeus das convenções americanas. 

Ele foi "um grande monumento para o jazz moderno e o jazz europeu, completamente aberto a uma ampla gama de músicas e experiências", destacou sua representante, especificando que sua morte ocorreu na quinta-feira. 

Nascido em 27 de novembro de 1935, em Bayonne, Michel Portal construiu uma sólida reputação como solista e também trabalhou com grandes nomes da música contemporânea, como Pierre Boulez, Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen. 

Em 2021, ele lançou 'MP85', o trabalho mais recente de uma extensa discografia.

Por AFP
postado em 15/02/2026 15:05
