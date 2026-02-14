Ivete recebe Shawn Mendes e Bruna Marquezine no carnaval de Salvador

Ivete Sangalo recebeu o cantor canadense Shawn Mendes e a atriz Bruna Marquezine neste sábado, 14, em Salvador (BA), pouco antes de se apresentar no circuito Dodô (Barra-Ondina) com o Bloco Coruja.
O encontro foi registrado e publicado pela artista baiana nas redes sociais. "Olha quem chegou para curtir o Carnaval da Veveta", escreveu Ivete ao mostrar a chegada dos convidados.
No vídeo, Ivete aparece comentando o look escolhido por Bruna para a folia e elogia a produção da atriz. "Que isso, amada? Olhe só!", disse a cantora, empolgada. Bruna reagiu aos risos e respondeu: "Que isso... tô muito enjoada".
A gravação também mostra Bruna cantando Vampirinha, música apontada como uma das apostas de Ivete para o carnaval deste ano.
Shawn Mendes também aparece cumprimentando Ivete enquanto ela se preparava para subir no trio elétrico.
Rumores sobre Shawn e Bruna
Shawn é apontado como possível affair de Bruna Marquezine desde novembro de 2025, quando foram vistos lado a lado. Desde então, o cantor tem feito visitas ao país e chegou a passar o réveillon com a atriz. Bruna também esteve com o cantor em Los Angeles e foi clicada por paparazzi.
