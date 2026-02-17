Alok leva Brazilian Bass para o carnaval de Recife; veja fotos

O DJ Alok, durante o show realizado no palco do Marco Zero, em Recife, Pernambuco - (crédito: Darcianne Diogo CB/DA Press)

O DJ Alok foi uma das atrações mais aguardadas do carnaval do Recife e confirmou a expectativa nesta segunda-feira (16/2). Ele subiu ao palco do Marco Zero às 21h e embalou o público com seu Brazilian Bass, vertente eletrônica que o projetou internacionalmente.

Aos gritos e aplausos, o artista conduziu uma apresentação marcada por batidas intensas, efeitos visuais e forte interação com a plateia.

Antes dele, o Maestro Forró comandou a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, com participações de Juliana Linhares e Martins, representantes da música contemporânea nordestina. O repertório misturou tradição e novas sonoridades, aquecendo o público para a sequência da noite.

A programação contou ainda com Seu Jorge, que apresentou sucessos em uma fusão de samba, funk, soul e MPB. O encerramento ficou por conta do encontro entre Nação Zumbi e Devotos, reunindo tambores, riffs de guitarra e a energia do punk rock hardcore.

O show de Alok reforça a aposta da programação em dialogar com diferentes públicos, combinando artistas de projeção internacional com nomes que representam a identidade musical pernambucana.