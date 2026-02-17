InícioDiversão e Arte
NOVO ROMANCE À VISTA

Iza aparece aos beijos com João Vitor Silva e assume namoro

Na madrugada desta terça-feira (17/2), dupla posou aos beijos em camarote na Sapucaí

A cantora Iza, de 35 anos,e o ator João Vitor Silva, de 29 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um dia depois de desfilar na Sapucaí pela Imperatriz Leopoldinense, a cantora Iza, 35, assumiu o romance com o ator João Vitor Silva, 29. Na madrugada desta terça-feira (17/2), os dois posaram aos beijos em um dos camarotes da Sapucaí.

No domingo (15/2), o ator marcou presença na avenida para ver Iza desfilar como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.

Os rumores de um possível envolvimento entre os dois ganharam força no final de 2025, quando foram vistos juntos pela primeira vez.

João Vitor é conhecido por ter interpretado, quando criança, o personagem Pedrinho no programa Sítio do Picapau Amarelo.

Ele também já atuou nas novelas Garota do Momento e Verdades Secretas, no filme O Agente Secreto e em seis temporadas da série Impuros.

Término com Yuri Lima

Em 2024, na reta final da gestação, a cantora publicou um vídeo em seu Instagram anunciando o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, após descobrir trocas de mensagens entre ele e outra mulher.

Os dois acabaram se reconciliando longe dos holofotes, mas, um mês depois, terminaram de vez o relacionamento.

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 17/02/2026 14:56
