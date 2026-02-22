O cavaleiro dos sete reinos: Owen Harris celebra sucesso da saga

Um século antes dos eventos de Game of thrones, a linhagem Targaryen ainda detém o Trono de Ferro e dois improváveis heróis vagam por Westeros. A 1ª temporada de O cavaleiro dos sete reinos, spin-off da série de George R. R. Martin que chega ao episódio final hoje, acompanha a jornada do cavaleiro Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey) e do jovem escudeiro, Egg (Dexter Sol Ansell) em uma competição em que encontrarão vários membros da dinastia então vigente, incluindo os príncipes Aerion Targaryen, Baelor Targaryen e Maekar Targaryen.

"A história se situa aproximadamente a meio caminho entre o final de A casa do dragão e o início de Game of thrones, com 100 anos de diferença entre os dois, e cerca de uma década após a Batalha de Redgrass", explica o diretor de O cavaleiro dos sete reinos, Owen Harris. "A história é contada da perspectiva de um jovem chamado Dunk, que é um escudeiro quando o conhecemos, mas que aspira ser um cavaleiro. Ele quer ser um cavaleiro errante, não um hereditário, que precisa trilhar o próprio caminho. É uma história sobre ele embarcando nessa jornada para seguir seus sonhos", detalha o também produtor da série.

"Há uma honestidade no personagem de Dunk que é muito particular a essa história", continua Harris. "O universo de Game of thrones está cheio de personagens que estão tramando, conspirando, etc. Mas ele, por si só, cria um tom distinto para esta série. É claro que todas as grandes famílias — os Targaryen, os Baratheon — estão no torneio, o que significa que estes acontecimentos terão repercussões no futuro. O primeiro episódio de Game of thrones existe por causa das repercussões do que aconteceu entre Dunk e Egg", exemplifica.

Fã da franquia

"Obviamente, já era fã do universo", admite o diretor Owen Harris em relação a Game of thrones. "Maratonei a série com meu filho quando ele era um pouco mais novo e eu já tinha ouvido falar das novelas (de George R.R. Martin), mas nunca as tinha lido. Porém, quando recebi o roteiro de O cavaleiro dos sete reinos, percebi que eles definitivamente estavam fazendo algo bem diferente nesse mundo", lembra o produtor, também conhecido pelo trabalho em Black mirror, da Netflix.

Para o diretor, um dos principais destaques do spin-off foi o fato da história ser contada em primeira pessoa. "Achei muito divertido. Achei a perspectiva do mundo, que a partir do ponto de vista do povo comum, muito interessante também. Normalmente, você entra neste mundo e ele é povoado por nobres, reis e rainhas. Vê-lo de um ponto de vista tão diferente pareceu

muito mais realista, cru e humano", aponta Harris.

"Os roteiros também eram mais peculiares, com muito humor. E todas essas coisas, eu acho, são maneiras realmente adoráveis de explorarmos Westeros com uma tonalidade, atitude e personalidade diferentes. E são histórias menores, episódios mais curtos, o que traz uma técnica um pouco diferente", acrescenta o produtor.

Harris ressalta que as séries que fazem parte do universo de Game of thrones "sabem fazer espetáculos de forma excepcional", mas que há diferenças entre elas. "Há alguns momentos de extrema violência e outros de extremo drama, mas são bem menos frequentes em O cavaleiro dos sete reinos. É mais como uma bomba-relógio de eventos que Dunk inadvertidamente aciona até que as coisas comecem a se fechar ao seu redor e atinjam o clímax no final da temporada", descreve o diretor.

"Então, em termos de tom, é um tipo diferente de narrativa. Mas acho que, nesse sentido, nos permite apreciar o humor, as peculiaridades, o personagem, os personagens com quem ele se depara", exalta o produtor. "No fim das contas, é ele no meio desse mundo, e quanto mais incomum e estranho esse universo lhe parecer, mais nos divertimos com isso. Portanto, existe uma excentricidade peculiar e idiossincrática na série que o destacará como algo único e único, eu espero", finaliza Harris. O episódio final da 1ª temporada de O cavaleiro dos sete reinos já está disponível na HBO Max.