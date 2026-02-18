Em recente entrevista à Quem, Lore confessou que planejou está com a barriga de grávida em pleno carnaval - (crédito: Caio Duran e Thiago Duran)

Lore Improta, dançarina, marcou presença no Camarote Salvador, na última sexta-feira (13), e entregou o conselho que tem recebido de médicas na segunda gestação. A beldade espera o segundo filho com o cantor Léo Santana.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Eu me sinto à vontade porque minhas médicas me liberaram, a gente está sempre, é, fazendo ultrassom, fazendo os exames. Se ela chegasse pra mim e falasse que tinha algum risco, eu pararia, mas elas mandam eu dançar. ‘Dance, dance, dance que é bom pro nenê’. Eu falei: ‘Então tá, então eu vou dançar'", confessou em entrevista ao Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Iza aparece aos beijos com João Vitor Silva e assume namoro

Em recente entrevista à Quem, Lore confessou que planejou está com a barriga de grávida em pleno carnaval.

"Planejei tudo. Eu olhava para o Leo e falava, ‘hoje é o dia, amor, vamos nessa’. Ele falava: ‘que negócio chato assim programado (risos)’. Mas tinha que ser assim porque se passasse de mês, eu não ia poder engravidar mais por causa do Carnaval. A gente tinha uma data de limite (para engravidar)", explicou.

Leia também: Jade Picon dá detalhes dos bastidores de novela vertical da Globo

O post Lore Improta revela conselho que recebeu de médica na segunda gestação foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.