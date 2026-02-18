Jade Picon dá detalhes dos bastidores de novela vertical da Globo

Jade revelou que chegou a receber nos bastidores a visita do autor da trama, Rodrigo Lassance - (crédito: Caio Duran e Thiago Duran)

Jade Picon, que recentemente participou da novela vertical Tudo Por Uma Segunda Chance, na Globo, confessou que se sentiu "a vontade" para sugerir coisas para a sua vilã Soraia, durante sua passagem pelo Camarote Salvador, na última sexta-feira (13/2).

"Eu acredito muito numa construção mesmo, né? Numa troca com o diretor, com o autor, é, com a figurinista, com a caracterizadora. E foi exatamente isso que aconteceu com a Soraia. Me senti muito à vontade pra sugerir as minhas ideias, pra ouvir também e pra dar vida à Soraia da maneira como o autor imaginou", explicou em entrevista ao Observatório dos Famosos.

Jade revelou que chegou a receber nos bastidores a visita do autor da trama, Rodrigo Lassance. "E teve até uma vez que eu tava lá gravando, e aí, do nada apareceu o autor. Fiquei muito feliz e eu falei: ‘E aí, quê que cê tá achando? Me conta.’ E a gente teve uma conversa muito boa, e é sempre gostoso, né, você poder ouvir falar, pra você poder dar vida pra personagem da melhor maneira possível", disse.

Na mesma entrevista, Jade Picon defendeu o formato de novelas verticais. "Eu acredito que é um modelo que é feito exatamente pra ser de fácil acesso e fácil consumo. E isso comunica muito com o que a gente tá vendo hoje em dia, né, nos formatos das redes", explicou.

