Maisa aparece em fotos com jogador e aumentam rumores de affair

O jogador do Corinthians Memphis Depay publicou em seu Instagram uma série de fotos da festa do seu aniversário de 32 anos e a presença de Maisa chamou atenção.
Nos registros, o neerlandês aparece ao lado da atriz que, mais cedo, já tinha publicado uma foto ao lado de Memphis para celebrar o aniversário do atacante do Corinthians.
A proximidade entre os dois reascendeu rumores de um possível affair, os quais começaram a circular em 2025, quando Maisa e Depay foram vistos juntos em uma festa de João Silva, filho de Faustão.
postado em 17/02/2026 22:24