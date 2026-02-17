Maisa aparece em fotos com jogador e aumentam rumores de affair

Maisa aparece em fotos com Memphis Depay e aumentam rumores de affair - (crédito: Reprodução/Instagram )

O jogador do Corinthians Memphis Depay publicou em seu Instagram uma série de fotos da festa do seu aniversário de 32 anos e a presença de Maisa chamou atenção.

Nos registros, o neerlandês aparece ao lado da atriz que, mais cedo, já tinha publicado uma foto ao lado de Memphis para celebrar o aniversário do atacante do Corinthians.

A proximidade entre os dois reascendeu rumores de um possível affair, os quais começaram a circular em 2025, quando Maisa e Depay foram vistos juntos em uma festa de João Silva, filho de Faustão.