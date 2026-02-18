Virginia quebra recorde de audiência na Twitch durante desfile

Transmissão alcançou 658 mil espectadores simultâneos e entrou para o ranking das maiores audiências da plataforma no país - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A transmissão ao vivo feita por Virginia Fonseca no carnaval carioca deste ano registrou um dos maiores públicos da história da Twitch no Brasil. A influenciadora utilizou a plataforma para mostrar os bastidores de sua participação no desfile da Grande Rio, na Sapucaí, na noite de terça-feira (17/2) e alcançou um pico de 658 mil espectadores simultâneos, de acordo com dados do site TwitchTracker, que mede a audiência no site.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Essa marca coloca a transmissão da influenciadora como a segunda maior audiência registrada por uma brasileira na história da plataforma de streaming. A única transmissão com público superior entre canais brasileiros foi realizada pelo streamer Gaules, um dos nomes mais assistidos no país, especialmente para os gamers.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O canal usado para a transmissão foi o “VirginiaFonsecaTV”, perfil oficial da influenciadora e empresária na Twitch, onde ela começou a live antes da saída da escola de samba na avenida. A transmissão acompanhou momentos como a preparação da fantasia, além de cenas nos bastidores antes do desfile pela Grande Rio.

Leia também: Daniel Radcliffe faz apelo por novo Harry Potter sem comparações

A audiência representa o maior registro do ano de 2026 da plataforma no Brasil. Dentro desse ranking de audiência, Virginia tornou-se também a mulher mais vista da Twitch no país.

O TwitchTracker, ferramenta utilizada para medir a audiência de transmissões ao vivo, é uma das referências para dados de visualização da plataforma e registra picos de espectadores simultâneos, números totais de visualizações e tendências de comportamento de público. Os dados coletados nas últimas transmissões nacionais indicam que a marca alcançada por Virginia está entre as maiores já registradas no país.

* Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

Saiba Mais Diversão e Arte Shows de Bad Bunny em SP recebem novo horário; confira

Shows de Bad Bunny em SP recebem novo horário; confira Diversão e Arte Jade Picon dá detalhes dos bastidores de novela vertical da Globo

Jade Picon dá detalhes dos bastidores de novela vertical da Globo Diversão e Arte Lore Improta revela conselho que recebeu de médica na segunda gestação