Daniel Radcliffe faz apelo por novo Harry Potter sem comparações

Uma nova geração está prestes a assumir o universo bruxo, e Daniel Radcliffe quer garantir que essa transição aconteça com leveza. O ator, eternizado como Harry Potter no cinema, pediu que o público dê espaço para que o elenco da série da HBO construa sua própria identidade, sem comparações constantes com ele, Rupert Grint ou Emma Watson.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em conversa com o ScreenRant, Radcliffe afirmou que não deseja se tornar um “fantasma estranho” na trajetória dos novos intérpretes. Para ele, a adaptação televisiva seguirá caminhos próprios e precisa ser vista como uma nova leitura da história, não como extensão direta dos filmes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ator revelou ainda que escreveu uma carta para Dominic McLaughlin, de 11 anos, escolhido para interpretar Harry na TV. Grint também enviou uma mensagem ao ator que viverá Rony. Mesmo com o gesto de acolhimento, Radcliffe defende que o maior apoio possível é permitir que o trio trilhe seu percurso sem o peso do passado.

“Se querem proteger essas crianças, uma forma de fazer isso é parar de perguntar sobre nós o tempo todo. Eu tenho certeza que McLaughlin será “melhor” do que eu fui no papel”, disse Radcliffe.

A série, que será lançada pela HBO Max, tem estreia prevista para o início de 2027, com oito episódios na primeira temporada. As gravações começaram no último verão e a produção já confirmou que a narrativa não ficará restrita ao ponto de vista de Harry.

O elenco principal reúne McLaughlin como Harry Potter (papel que foi de Radcliffe nos cinemas), Arabella Stanton como Hermione Granger (vivida por Watson nos filmes) e Alastair Stout como Ron Weasley (originalmente interpretado por Grint).

Leia também: Vilão de Harry Potter vira símbolo de sorte no Ano Novo Chinês

Entre as novidades do elenco adulto, John Lithgow assumirá o papel de Alvo Dumbledore e terá cenas com Nicolas Flamel. A produção também trará de volta as aulas de História da Magia com o Professor Binns, interpretado por Richard Durden, além de antecipar a introdução de Lúcio Malfoy, que será vivido por Johnny Flynn.

Saiba Mais Diversão e Arte Morre Seu Boinha, pai do influenciador Francisco Garcia, aos 68 anos

Morre Seu Boinha, pai do influenciador Francisco Garcia, aos 68 anos Diversão e Arte Jade Picon dá detalhes dos bastidores de novela vertical da Globo

Jade Picon dá detalhes dos bastidores de novela vertical da Globo Diversão e Arte Lore Improta revela conselho que recebeu de médica na segunda gestação

Lore Improta revela conselho que recebeu de médica na segunda gestação Diversão e Arte RBD: fenômeno mexicano que conquistou o Brasil e marcou geração

RBD: fenômeno mexicano que conquistou o Brasil e marcou geração Diversão e Arte Benito 64: homenagem de estádio do Palmeiras a Bad Bunny vira polêmica

Benito 64: homenagem de estádio do Palmeiras a Bad Bunny vira polêmica Diversão e Arte Maisa aparece em fotos com jogador e aumentam rumores de affair

Maisa aparece em fotos com jogador e aumentam rumores de affair Diversão e Arte Série brasileira ganha prêmio no Festival de Berlim

Série brasileira ganha prêmio no Festival de Berlim Diversão e Arte Shia LaBeouf é preso durante Mardi Gras, o carnaval de Nova Orleans

Shia LaBeouf é preso durante Mardi Gras, o carnaval de Nova Orleans Diversão e Arte "Fiuk da harmonia": saiba quem é o jurado de carnaval que viralizou