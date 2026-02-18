Shows de Bad Bunny em SP recebem novo horário; confira

As apresentações de Bad Bunny no Brasil ganharam novo horário. Agora, começarão um pouco mais cedo do que o inicialmente previsto. A Live Nation, responsável pela organização dos shows, informou, nesta quarta-feira (18/2), que o astro porto-riquenho subirá ao palco no Allianz Parque, na Zona Oeste paulistana, meia hora mais cedo. Agora, o evento começará às 20h30.
No entanto, as datas seguem as mesmas: sábado (20/2) e domingo (21/2). A abertura dos portões do Allianz também foi mantida para às 16h.
O artista de 31 anos alcançou fama mundial em 2020. O lançamento dos álbuns YHLQMDLG e El Último Tour Del Mundo alçou Benito ao topo das paradas.
No Brasil, a explosão veio mesmo com o lançamento de Debí Tirar Más Fotos. Bunny coleciona três Grammys, além de outros 11 Grammy Latinos. Esta será a primeira vez que ele se apresenta no Brasil.
Serviço - Bad Bunny no Brasil
Data: 20 e 21 de fevereiro de 2026
Local: Allianz Parque, São Paulo - SP
Preços:
Cadeira Superior: R$ 267,50 meia-entrada e R$ 535,00 inteira
Pista Comum: R$ 297,50 meia-entrada e R$ 595,00 inteira
Cadeira Inferior: R$ 437,50 meia-entrada e R$ 875,00 inteira
Pista Premium: R$ 482,50 meia-entrada e R$ 965,00 inteira
Pit 1 (Direita): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira
Pit 2 (Esquerda): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira
