Shows de Bad Bunny em SP recebem novo horário; confira

Astro porto-riquenho teve horário das apresentações adiantado. Datas, no entanto, seguem as mesmas

O cantor porto-riquenho Bad Bunny, durante apresentação no Super Bowl 60, em fevereiro de 2026 - (crédito: Photo by Neilson Barnard/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)
O cantor porto-riquenho Bad Bunny, durante apresentação no Super Bowl 60, em fevereiro de 2026 - (crédito: Photo by Neilson Barnard/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

As apresentações de Bad Bunny no Brasil ganharam novo horário. Agora, começarão um pouco mais cedo do que o inicialmente previsto. A Live Nation, responsável pela organização dos shows, informou, nesta quarta-feira (18/2), que o astro porto-riquenho subirá ao palco no Allianz Parque, na Zona Oeste paulistana, meia hora mais cedo. Agora, o evento começará às 20h30. 

No entanto, as datas seguem as mesmas: sábado (20/2) e domingo (21/2). A abertura dos portões do Allianz também foi mantida para às 16h.  

O artista de 31 anos alcançou fama mundial em 2020. O lançamento dos álbuns YHLQMDLG e El Último Tour Del Mundo alçou Benito ao topo das paradas. 

No Brasil, a explosão veio mesmo com o lançamento de Debí Tirar Más Fotos. Bunny coleciona três Grammys, além de outros 11 Grammy Latinos. Esta será a primeira vez que ele se apresenta no Brasil. 

Serviço - Bad Bunny no Brasil

Data: 20 e 21 de fevereiro de 2026

Local: Allianz Parque, São Paulo - SP

Preços:

Cadeira Superior: R$ 267,50 meia-entrada e R$ 535,00 inteira
Pista Comum: R$ 297,50 meia-entrada e R$ 595,00 inteira
Cadeira Inferior: R$ 437,50 meia-entrada e R$ 875,00 inteira
Pista Premium: R$ 482,50 meia-entrada e R$ 965,00 inteira
Pit 1 (Direita): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira
Pit 2 (Esquerda): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira

postado em 18/02/2026 15:45 / atualizado em 18/02/2026 15:45
