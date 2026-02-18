Shows de Bad Bunny em SP recebem novo horário; confira

O cantor porto-riquenho Bad Bunny, durante apresentação no Super Bowl 60, em fevereiro de 2026 - (crédito: Photo by Neilson Barnard/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

As apresentações de Bad Bunny no Brasil ganharam novo horário. Agora, começarão um pouco mais cedo do que o inicialmente previsto. A Live Nation, responsável pela organização dos shows, informou, nesta quarta-feira (18/2), que o astro porto-riquenho subirá ao palco no Allianz Parque, na Zona Oeste paulistana, meia hora mais cedo. Agora, o evento começará às 20h30.

No entanto, as datas seguem as mesmas: sábado (20/2) e domingo (21/2). A abertura dos portões do Allianz também foi mantida para às 16h.

O artista de 31 anos alcançou fama mundial em 2020. O lançamento dos álbuns YHLQMDLG e El Último Tour Del Mundo alçou Benito ao topo das paradas.

No Brasil, a explosão veio mesmo com o lançamento de Debí Tirar Más Fotos. Bunny coleciona três Grammys, além de outros 11 Grammy Latinos. Esta será a primeira vez que ele se apresenta no Brasil.

Serviço - Bad Bunny no Brasil



Data: 20 e 21 de fevereiro de 2026



Local: Allianz Parque, São Paulo - SP



Preços:

Cadeira Superior: R$ 267,50 meia-entrada e R$ 535,00 inteira

Pista Comum: R$ 297,50 meia-entrada e R$ 595,00 inteira

Cadeira Inferior: R$ 437,50 meia-entrada e R$ 875,00 inteira

Pista Premium: R$ 482,50 meia-entrada e R$ 965,00 inteira

Pit 1 (Direita): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira

Pit 2 (Esquerda): R$ 537,50 meia-entrada e R$ 1.075,00 inteira