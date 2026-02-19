3ª edição do Samba da Akotirene ocorre neste sábado

Samba da Akotirene, em Ceilândia, chega à terceira edição com roda feita por mulheres - (crédito: Divulgação)

Com roda de samba realizada por mulheres, a Casa Akotirene, em Ceilândia, recebe programação musical neste sábado (21/2), das 12h às 18h. Entre as atrações confirmadas estão Gig do Samba da Loba, Kika Ribeiro, Samba Delas e Fernanda Jacob, além da DJ Ketlen nas picapes, que homenageiam nomes como Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Alcione, Jovelina Pérola Negra e Leci Brandão. A entrada é gratuita.

Essa é a terceira edição do Samba da Akotirene, projeto que carrega o nome de uma mulher negra, liderança do Quilombo dos Palmares. Nesta roda, referências femininas do gênero são celebradas com objetivo de manter viva o legado das sambistas. "Mais do que revisitar clássicos, o repertório propõe um encontro entre memória e atualidade. Honrar quem veio antes é, também, garantir que a roda continue girando no presente", afirma Joice Marques, presidente da Casa Akotirene.

A cantora Kika Ribeiro preparou apresentação voltada para sambas de terreiro, partido-alto e clássicos que exaltam ancestralidade. "A ideia é fazer uma roda viva, pulsante, onde ninguém fica só assistindo, todo mundo participa, canta, vibra." Para ela, uma roda composta por mulheres é um ato de afirmação e continuidade histórica. "O samba sempre teve presença feminina muito forte, mas nem sempre reconhecida. Quando a gente ocupa esse espaço como protagonistas, reafirmamos que o samba também é nosso", diz Kika.

O Samba da Akotirene integra a segunda edição do projeto Formação de Arte e Cultura nas Periferias, realizado pelo Jovem de Expressão em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF). Outras ações do projeto são o CarnaFlow e o Festival Cine de Expressão, em Ceilândia, e Reggae na Praça e Baile Breguenaite, em São Sebastião.

A Casa Akotirene oferece, há sete anos, cursos e oficinas para a comunidade, como corte e costura, cabeleireiro, barbeiro, tranças, música, informática e literatura afro-brasileira. Segundo Kika Ribeiro, o projeto garante estrutura e visibilidade para artistas que, muitas vezes, não encontram palco em outros lugares.

Serviço:

Samba da Akotirene, neste sábado (21/2), das 12 às 18h, na Casa Akotirene (QNN 23, Conjunto J, Casa 35, Ceilândia). Entrada gratuita.