Campeã Viradouro levou à avenida enredo que narra própria história

A vitória da Escola de Samba Viradouro no Grupo Especial no carnaval de 2026 do Rio de Janeiro não foi construída apenas por notas técnicas.O enredo “Pra cima, Ciça” ultrapassou o formato de homenagem e se transformou em uma declaração de identidade da própria escola.

Ao levar à Marquês de Sapucaí a trajetória de Mestre Ciça, a agremiação não apresentou apenas a história de um mestre de bateria. O enredo funcionou como um espelho da própria escola, conectando gerações, memórias e afetos.

A proposta foi exaltar um personagem vivo da comunidade como símbolo de continuidade, apostando no discurso que não fala apenas de passado, mas de permanência, de presença e de vínculo com a bandeira da escola. O desfile foi uma construção narrativa sobre o que mantém uma agremiação viva ao longo do tempo.

Aos 69 anos, e acumulando cerca de quarenta anos como mestre de bateria, Ciça é considerado uma verdadeira lenda do carnaval carioca, sendo o mais antigo no cargo atualmente. Ele atua há mais de quatro décadas na Sapucaí. A trajetória dele começou em 1971, quando foi passista na Unidos de São Carlos. Além de ter atuado na própria Viradouro, também contribuiu para agremiações como União da Ilha, Grande Rio e Unidos da Tijuca.

O canto da comunidade com os integrantes reforça a ideia de discurso coletivo, cantada com intensidade, técnica e emoção. Essa energia vocal foi percebida como um diferencial, ajudando a Viradouro a conquistar nota máxima em todos os quesitos e se tornar campeã do Grupo Especial em 2026.

Enquanto outras escolas apostaram em recortes históricos, temas sociais ou discursos políticos, a Viradouro construiu sua vitória a partir de um eixo íntimo e simbólico: a trajetória de um mestre de bateria que dedicou sua vida ao samba e às baterias.

Além do enredo, a apresentação teve um momento emocionante: toda a bateria, inclusive a rainha de bateria Juliana Paes, se curvou diante de Mestre Ciça, em gesto de reverência e respeito.A Viradouro venceu ao unir precisão, coesão estética e uma história capaz de mobilizar emoção real na avenida.

Confira o Samba-Enredo da Viradouro:

