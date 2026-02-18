Evangélica, Jojo rebate críticas por curtir carnaval

Pode evangélico no Carnaval? Jojo Todynho rebate críticas após ir curtir a festa - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A cantora e influenciadora Jojo Todynho escolheu Salvador como destino para aproveitar o Carnaval ao lado do namorado, Thiago Gonçalves. Em meio à folia, a artista acabou recebendo críticas nas redes sociais por participar da festa mesmo se declarando evangélica. Diante dos comentários, ela decidiu se pronunciar publicamente. Fonte: Instagram.

Em tom direto, Jojo rebateu as críticas e ironizou os julgamentos. "A crente (não batizada e não convertida) trabalhou, faturou e ainda comemorou o aniversário no melhor lugar possível: Carnaval de Salvador", escreveu. Ela ainda destacou suas raízes: "Eu sou filha de baiana — minha história começa aqui".

A influenciadora afirmou que não vive em busca de aprovação: "Eu amo viver minha vida, sem manual e sem aprovação do clube dos fiscais alheios". E completou com bom humor: "Já estou levando minha farinha".

Entre as mensagens recebidas, alguns seguidores questionaram sua postura religiosa. "Crente de verdade não vai pra Carnaval", comentou um internauta. Ainda assim, Jojo Todynho manteve o posicionamento e seguiu compartilhando momentos da viagem.