Virginia Fonseca se pronuncia sobre derrota da Grande Rio

A influenciadora Virginia Fonseca, durante desfile do carnaval do Rio de Janeiro 2026 - (crédito: Foto reprodução internet)

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca foi às redes sociais, nesta quarta-feira (18/2), para se pronunciar sobre o resultado do carnaval do Rio de Janeiro. A apuração das notas do Grupo Especial da Cidade do Samba pôs a Acadêmicos do Grande Rio, escola na qual Virgínia foi a rainha de bateria, na oitava colocação. A grande vencedora foi a Unidos do Viradouro.

"Não ganhamos, mas valeu a pena viver cada segundo! 2027 seguiremos firmes para mais", escreveu Virginia.



A Grande Rio finalizou o carnaval fluminense na 8ª colocação. Além disso, teve a 2ª pior nota no quesito Bateria. A escola ainda recebeu três notas 9.9, e perdeu 0.2 décimos. Com 268.7 pontos, ficou empatada com a Unidos da Tijuca. A 7ª colocada somou a mesma pontuação.

Dessa forma, Virginia e Grande Rio ficaram de fora do tradicional Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, responsável por colocar as seis escolas mais bem colocadas na pista pela segunda vez. O desfile dos vencedores ocorre neste sábado (21/2).

De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), a avaliação feita pelos jurados considera todos os componentes envolvidos na Bateria, de forma geral para o desfile.



