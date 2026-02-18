As 10 celebridades que mais emitem CO2 na atmosfera com jatinhos

Celebridades e bilionários estão entre os mais emissores de dióxido de carbono (CO2) por meio de jatos particulares. O veículo de luxo é frequentemente utilizado por poderosos por trazer mais privacidade e segurança do que voos comerciais, mas o impacto ambiental acende um alerta sobre o uso excessivo dos jatinhos.
O Celebrity Private Jet Tracker, site que rastreia o combustível consumido, distância percorrida em milhas, tempo de voo e o total de CO2 emitido por aeronaves particulares de celebridades, traz um ranking dos maiores emissores de dióxido de carbono.
Esses pequenos aviões particulares podem emitir em média 10 a 14 vezes mais CO2 por passageiro do que um avião comercial, e, de acordo com um estudo do Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT), um jato particular emite a quantidade de gases estufa por ano quanto 177 carros de passeio ou nove caminhões pesados.
Confira a seguir a lista das 10 celebridades que mais emitem CO2 com jatinhos particulares:
- Donald Trump (Presidente dos Estados Unidos): 35.380 toneladas métricas de CO2
- Travis Scott (cantor de rap): 14.775 toneladas métricas de CO2
- Eric Schmidt (ex-Google): 10.017 toneladas métricas de CO2
- P. Diddy (ex-cantor de rap): 7.019 toneladas métricas de CO2
- Kim Kardashian (influenciadora e socialite) : 6.579 toneladas métricas de CO2
- Bill Gates (Empresário bilionário): 6.290 toneladas métricas de CO2 (considerando apenas uma aeronave)
- Kylie Jenner (influenciadora e socialite): 5.880 toneladas métricas de CO2
- Elon Musk (Empresário bilionário): 5.705 toneladas métricas de CO2 (considerando apenas uma aeronave)
- Steve Wynn (empresário norte-americano do ramo de cassinos): 5.696 toneladas métricas de CO2
- Steve Ballmer (ex-CEO da Microsoft): 5.087 toneladas métricas de CO2
