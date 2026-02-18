As 10 celebridades que mais emitem CO2 na atmosfera com jatinhos

Um jato particular típico pode emitir tantos gases estufa por ano quanto 177 carros de passeio - (crédito: Divulgação)

Celebridades e bilionários estão entre os mais emissores de dióxido de carbono (CO2) por meio de jatos particulares. O veículo de luxo é frequentemente utilizado por poderosos por trazer mais privacidade e segurança do que voos comerciais, mas o impacto ambiental acende um alerta sobre o uso excessivo dos jatinhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Jade Picon dá detalhes dos bastidores de novela vertical da Globo

O Celebrity Private Jet Tracker, site que rastreia o combustível consumido, distância percorrida em milhas, tempo de voo e o total de CO2 emitido por aeronaves particulares de celebridades, traz um ranking dos maiores emissores de dióxido de carbono.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Maisa aparece em fotos com jogador e aumentam rumores de affair

Esses pequenos aviões particulares podem emitir em média 10 a 14 vezes mais CO2 por passageiro do que um avião comercial, e, de acordo com um estudo do Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT), um jato particular emite a quantidade de gases estufa por ano quanto 177 carros de passeio ou nove caminhões pesados.

Confira a seguir a lista das 10 celebridades que mais emitem CO2 com jatinhos particulares:

Donald Trump (Presidente dos Estados Unidos): 35.380 toneladas métricas de CO2

Travis Scott (cantor de rap): 14.775 toneladas métricas de CO2

Eric Schmidt (ex-Google): 10.017 toneladas métricas de CO2

P. Diddy (ex-cantor de rap): 7.019 toneladas métricas de CO2

Kim Kardashian (influenciadora e socialite) : 6.579 toneladas métricas de CO2

Bill Gates (Empresário bilionário): 6.290 toneladas métricas de CO2 (considerando apenas uma aeronave)

Kylie Jenner (influenciadora e socialite): 5.880 toneladas métricas de CO2

Elon Musk (Empresário bilionário): 5.705 toneladas métricas de CO2 (considerando apenas uma aeronave)

Steve Wynn (empresário norte-americano do ramo de cassinos): 5.696 toneladas métricas de CO2

Steve Ballmer (ex-CEO da Microsoft): 5.087 toneladas métricas de CO2



*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite