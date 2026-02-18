InícioDiversão e Arte
As 10 celebridades que mais emitem CO2 na atmosfera com jatinhos

Em média, um avião particular emite até 14 vezes mais gás carbônico por passageiro do que um aeronave comercial

Um jato particular típico pode emitir tantos gases estufa por ano quanto 177 carros de passeio - (crédito: Divulgação)
Um jato particular típico pode emitir tantos gases estufa por ano quanto 177 carros de passeio - (crédito: Divulgação)

Celebridades e bilionários estão entre os mais emissores de dióxido de carbono (CO2) por meio de jatos particulares. O veículo de luxo é frequentemente utilizado por poderosos por trazer mais privacidade e segurança do que voos comerciais, mas o impacto ambiental acende um alerta sobre o uso excessivo dos jatinhos. 

 O Celebrity Private Jet Tracker, site que rastreia o combustível consumido, distância percorrida em milhas, tempo de voo e o total de CO2 emitido por aeronaves particulares de celebridades, traz um ranking dos maiores emissores de dióxido de carbono. 

Esses pequenos aviões particulares podem emitir em média 10 a 14 vezes mais CO2 por passageiro do que um avião comercial, e, de acordo com um estudo do Conselho Internacional de Transporte Limpo (ICCT), um jato particular emite a quantidade de gases estufa por ano quanto 177 carros de passeio ou nove caminhões pesados.

Confira a seguir a lista das 10 celebridades que mais emitem CO2 com jatinhos particulares:

  • Donald Trump (Presidente dos Estados Unidos): 35.380 toneladas métricas de CO2
  • Travis Scott (cantor de rap): 14.775 toneladas métricas de CO2
  • Eric Schmidt (ex-Google): 10.017 toneladas métricas de CO2
  • P. Diddy (ex-cantor de rap): 7.019 toneladas métricas de CO2
  • Kim Kardashian (influenciadora e socialite) : 6.579 toneladas métricas de CO2
  • Bill Gates (Empresário bilionário): 6.290 toneladas métricas de CO2 (considerando apenas uma aeronave)
  • Kylie Jenner (influenciadora e socialite): 5.880 toneladas métricas de CO2
  • Elon Musk (Empresário bilionário): 5.705 toneladas métricas de CO2 (considerando apenas uma aeronave)
  • Steve Wynn (empresário norte-americano do ramo de cassinos): 5.696 toneladas métricas de CO2
  • Steve Ballmer (ex-CEO da Microsoft): 5.087 toneladas métricas de CO2

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

 

 

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 18/02/2026 17:23
