Jennifer Garner está de volta na 2ª temporada de série de suspense da Apple

Primeiro episódio da segunda temporada de última coisa que ele me falou estreia nesta sexta-feira ( 20/2), na Apple TV

Jennifer Garner em
Jennifer Garner em "A Última Coisa Que Ele Me Falou" - (crédito: Divulgação )

Estreia nesta sexta-feira (20/2) a segunda temporada de A última coisa que ele me falou, série com produção executiva de Jennifer Garner em cartaz na Apple TV. A temporada conta com oito episódios que serão lançados semanalmente, até 10 de abril. 

Na segunda temporada, quando Owen (Nikolaj Coster-Waldau) aparece após cinco anos em fuga, Hannah (Jennifer Garner) e sua enteada, Bailey (Angourie Rice), encontram-se em uma corrida para descobrir como reunir a família antes que o passado as alcance.

A série é uma adaptação do livro com mesmo título, publicado nos Estados Unidos pela Simon & Schuster, em maio de 2021 e best-seller número um do New York Times por mais de 80 semanas. Foram mais cinco milhões de cópias vendidas no mundo todo. Publicado em mais de 39 países, o livro venceu o Goodreads Choice Award como Melhor Suspense de 2021.

A série é produzida pela 20th Television e pela Hello Sunshine, parte da Candle Media. Criada e adaptada por Laura Dave  e por Josh Singer, a produção é a primeira colaboração do casal, que assina como produtores executivos com Jennifer Garner, Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Daisy von Scherler Mayer e Merri D. Howard. O roteirista indicado ao Emmy, Aaron Zelman, se junta à segunda temporada como coshowrunner e também produtor executivo.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/02/2026 16:37
