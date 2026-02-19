Thais Carla desabafa sobre limitações antes de perder mais de 80 kg - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Thais Carla abriu o coração sobre o processo árduo que enfrentou ao ter realizado uma cirurgia bariátrica e eliminar mais de 80 kg ao longo dos últimos meses, frutos de uma dedicação intensa em alimentação e exercícios.

"É muito triste"

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora e dançarina confessou que, o que a motivou a busca pelo emagrecimento surgiu a partir da falta de acessibilidade. "Você se sente muito mal por não estar podendo fazer essas coisas, principalmente com os seus filhos, e não estar podendo viver as coisas. Isso é muito triste", disse.

"Então, eu comecei a entender que eu queria mudar, queria viver outras coisas que o meu corpo estava me impedindo de viver e, principalmente, para eu ter uma vida longa com as minhas filhas", afirmou Thais Carla. Ela contou que emagreceu 85 kg e percebeu que passou a caber em qualquer lugar e encontrar roupas com facilidade.

"Daquelas coisas inacessíveis que o meu corpo não podia ter, eu comecei a ter. Não ficar preocupada se eu vou no parque de diversões e vou poder brincar ou não. No ficar preocupada se vou no restaurante. É uma sensação mais de liberdade, eu não sei explicar. Antigamente eu tinha que, às vezes, ficar verificando se meu corpo cabia naquele ambiente", pontuou Thais.