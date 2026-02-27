Banda Monster Jam apresenta tributo aos clássicos do rock

A banda brasiliense Monster Jam apresenta, neste sábado, às 20h, no Clube do Choro, o espetáculo Monster Classics: Uma Noite com os Maiores Hinos do Rock. O projeto promete reunir clássicos das décadas de 1960, 1970, 1980 e 1990 em uma produção pensada para oferecer alta qualidade artística e técnica ao público da capital.

Cesar Filho é vocalista da banda e afirma que o projeto nasce justamente da vontade de entregar algo que a rotina da noite brasiliense não comporta. "A ideia desse projeto é levar ao público de Brasília um show em alto nível de produção artística e técnica musical, algo que muitas vezes não é possível apresentar na noite tradicional da cidade. A gente queria criar uma experiência pensada nos detalhes, com qualidade sonora de verdade e um repertório escolhido com muito critério."

A seleção das músicas não segue tendências momentâneas. "A escolha do repertório tem a ver com a grandeza de cada música, no seu momento e no tempo. Não é sobre tocar o que bomba nos pubs ou o que o público da noite está acostumado a ouvir. É sobre revisitar canções que atravessaram décadas e continuam gigantes."

Cesar reforça que o espetáculo foi desenhado para um público específico. "Esse show foi feito para quem viveu os anos dourados do rock, entre 1960 e 1990, e que hoje prefere mais conforto e qualidade sonora do que a agitação da noite. É uma proposta diferente: menos correria, mais atenção à música."

O músico comenta os desafios enfrentados pela banda no cenário local. "A Monster Jam sofre um pouco com a cena disponível na cidade, porque o mercado tem buscado mais agito do que qualidade. Só que o nosso diferencial sempre foi a entrega musical, a precisão, o cuidado com arranjos e timbres. Então, entendemos que precisávamos criar nossos próprios espaços."

Para ele, a aposta em produções autorais é um caminho natural. "Migramos para produções próprias e shows especiais justamente para poder oferecer aquilo que é a nossa marca: qualidade. O Monster Classics é esse passo. É um convite para o público viver uma noite dedicada aos maiores hinos do rock, com respeito à história dessas músicas e com a estrutura que elas merecem."

