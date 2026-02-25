Clube do Choro recebe tributo Reis do soul nesta quinta-feira (26/2)

Tim Maia, Jorge Ben Jor e Wilson Simonal serão homenageados nesta quinta (26/2), às 20h30, no Clube do Choro. O tributo Reis do soul reúne clássicos da música popular brasileira como País tropical, Nem vem que não tem e Descobridor dos sete mares. “São três gênios, referências da black music”, define Tita Lyra, produtora do show. Ingressos custam a partir de R$ 35.



Os intérpretes Silvino Filho e Adriano Rocha conduzem a festa, acompanhados por Cairo Vitor (guitarra e violão), Vavá Afiouni (baixo), Thiago Cunha (bateria) e Paulo Black (sopros). O repertório também inclui Zumbi, Os alquimistas estão chegando, Sossego, Não quero dinheiro (só quero amar), Sá Marina, entre outras canções. Para Adriano Rocha, emprestar voz a artistas dessa grandeza é motivo de orgulho. “Eles escreveram seus nomes de forma absurdamente magnífica na história da música popular brasileira.”

Adriano canta Tim Maia e Silvino Filho, Jorge Ben. Ambos se alternam nas músicas de Simonal. O momento escolhido para fazer o tributo guarda relação com algumas datas. Em março, Ben Jor completa 87 anos, mesmo mês em que se chega a 28 anos da morte de Tim Maia. Simonal teria feito 88 anos no dia 23 de fevereiro. “A gente procura ganchos”, revela Tita.

Dessa vez, a proposta é evocar a energia pulsante do soul brasileiro a partir das músicas marcantes de Tim Maia ao balanço inconfundível de Jorge Ben e ao groove de Simonal em uma experiência sonora única, diz a produtora. “É uma grande honra participar dessa celebração”, comenta Silvino. “A gente só percebe mesmo o tamanho da responsa quando sobe no palco e sente a reação da plateia. É quando entendemos de fato o quão grandiosos são esses caras”, acrescenta Adriano Rocha.

Serviço:

Tributo Reis do Soul, no Clube do Choro, nesta quinta-feira (26/2), às 20h30. Ingressos a partir de R$ 35 (meia), disponíveis na Bilheteria Digital.

