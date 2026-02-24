Festival Arranha-Céu apresenta espetáculos circenses solos em Brasília

Sob o tema "Solos do picadeiro", a quarta edição do Festival de Circo Atual Arranha-Céu realizará um encontro do público com a arte circense. Entre os dias 4 e 8 de março, no Espaço Cultural Renato Russo, serão apresentados quatro espetáculos, sessão de filmes circenses e um colóquio. Além disso, oficinas de lira acrobática e de criação serão ofertadas na Vila Telebrasília.

A edição é voltada para apresentações com uma apenas pessoa no picadeiro, potencializando a relação com o único artista em cena. A organizadora do festival, Beatrice Martins, diz que “os espetáculos solos também são expressões circenses. O corpo está no circo. É o corpo do artista que cria, sente, realiza e se apresenta, junto ao público, que recebe, que ativa a sua memória afetiva”. Ela afirma querer mostrar o circo como uma linguagem, além de espaço.

Para ajudar a compreender essa linguagem, a artista circense Luiza Adjuto vai ministrar a oficina de lira acrobática, focada em entendimento de postura e ativação do corpo na execução de exercícios dinâmicos, a fim de ampliar as habilidades dos participantes. Emerson Noise é responsável pela oficina de criação, encontro que propõe um espaço de experimentação e investigação, oferecendo ferramentas práticas que impulsionam o desenvolvimento de ideias nesse cenário.

As inscrições para as oficinas começam nesta terça-feira (24/2), com apenas 20 vagas. Informações sobre inscrição, valores, espetáculos e filmes podem ser encontrados nas redes sociais e no site do evento.

A programação, culminando no Dia Internacional da Mulher, tem todas as atrações com direção feminina, além de uma equipe majoritariamente composta por mulheres. O festival é uma idealização do coletivo brasiliense Instrumento de Ver, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).