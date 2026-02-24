'Los Poncios': trailer de suposto reality vira o assunto das redes

Nesta terça-feira (24/2), um teaser inédito de Los Poncios começou a circular nas redes sociais e reviveu um projeto que nunca chegou ao público. O vídeo revela cenas de bastidores e momentos da rotina da família Poncio. O projeto foi desenvolvido ainda em 2019 e chegou a ser negociado com a plataforma de streaming Netflix, mas o acordo não foi concluído.

Com isso, a produção acabou sendo suspensa antes do lançamento. Em 2022, o reality voltou a gerar expectativa após a criação de um perfil oficial no Instagram, que nunca teve publicações e permanece inativo até hoje.

A proposta de Los Poncios era acompanhar o cotidiano de uma das famílias mais expostas nas redes sociais do Brasil, mostrando compromissos públicos, bastidores da vida religiosa, relações familiares e momentos íntimos. O formato seguia a lógica de realities familiares internacionais, inspirado em produções como Keeping Up with the Kardashians.

Conhecida por uma trajetória marcada por conflitos internos, episódios de traição, disputas familiares e forte exposição midiática, a família construiu a imagem pública em meio a histórias que frequentemente ultrapassaram o ambiente privado e ganharam dimensão nacional nas redes sociais. Essa própria exposição seria o eixo central da narrativa do reality.

O teaser resgata fases antigas da dinâmica familiar. Na época das gravações, Sarah Poncio ainda mantinha relacionamento com Jonathan Couto, enquanto Saulo Poncio vivia o casamento com Gabi Brandt. As imagens também remetem a períodos marcados por crises públicas, separações e disputas familiares que dominaram o noticiário de celebridades.

Entre os episódios mais sensíveis ligados à história da família está o caso envolvendo a paternidade de Maria Madalena, filha inicialmente registrada por Saulo Poncio, mas que posteriormente teve a filiação biológica atribuída a Jonathan Couto, cunhado de Saulo, após exame de DNA. O conflito ganhou repercussão e se tornou um dos marcos da exposição pública da família.

Outro nome associado ao núcleo familiar é o de Letícia Almeida, que em 2018 denunciou agressões e conflitos envolvendo seus ex-sogros, Márcio Poncio e Simone Poncio, no contexto de disputas familiares e de guarda.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a retomada do projeto ou sobre um possível lançamento do reality.

