Contagem regressiva do Lollapalooza: veja cronogramas e dicas para curtir

Falta menos de um mês para o início do Lollapalooza, marcado para os dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos. A contagem regressiva já movimenta fãs e as redes sociais, enquanto o público começa a montar roteiros dos shows, definir prioridades por palco e organizar estratégias para enfrentar a maratona que é um festival musical.

A edição de 2026 reúne grandes estrelas globais, estreias aguardadas no Brasil e retornos históricos, transformando o período pré-festival em uma etapa importante para a vivência do festival. O público agora organiza trajetos, horários e agendas para três dias de programação, em um formato que exige planejamento tanto quanto disposição física.

Entre os principais destaques está Sabrina Carpenter, que retorna ao Brasil em uma nova fase da carreira, marcada por uma estética mais madura e por uma sonoridade consolidada no pop internacional. Outro dos momentos mais aguardados da edição divide o protagonismo entre Lorde, que apresenta um novo projeto artístico, e Tyler, The Creator, que faz o primeiro show solo no país.

O rock aparece no line-up com Deftones e Interpol, enquanto a música eletrônica ganha protagonismo com Skrillex, responsável por uma das apresentações mais disputadas do sábado. O Lolla 2026 também tem mais estreias com artistas que hoje dominam o cenário global. Um dos nomes mais comentados é Chappell Roan, vencedora do Grammy de Artista Revelação, além de Djo, projeto musical de Joe Keery, vocalista da banda e ator conhecido pela série Stranger Things, Doechii, KATSEYE e Addison Rae, também carimbam o line-up.

Guia de sobrevivência para o festival

A escolha do ingresso é o primeiro passo, com opções que vão do Lolla Pass, válido para os três dias, ao Lolla Day, para apenas uma data, além das áreas premium como Lolla Comfort e Lolla Lounge, que oferecem serviços e acessos diferenciados.

O planejamento dos shows no Lollapalooza também ganha protagonismo, com uma organização e roteiro que permita aproveitar ao máximo cada dia. Muitos fãs montam agendas personalizadas por palco, definindo prioridades e evitando conflitos de horário entre apresentações simultâneas. Como os palcos ficam distribuídos em diferentes áreas do autódromo, é importante conferir o mapa oficial do evento para calcular deslocamentos e prever o tempo de caminhada entre um show e outro. Até o momento, o mapa detalhado do Lollapalooza 2026, com a disposição exata de palcos, banheiros e áreas de alimentação, ainda não foi divulgado, por isso vale ficar atento às redes sociais oficiais do festival para não perder a atualização.

Esse planejamento evita atrasos, ajuda a chegar a tempo nos shows mais esperados e facilita pausas para alimentação e descanso, tornando a maratona musical mais leve e prazerosa.

O deslocamento exige atenção, pois o acesso a Interlagos concentra grande fluxo nos horários de pico. O transporte público continua sendo a alternativa mais eficiente para evitar congestionamentos e longos deslocamentos, e para quem vem de fora de São Paulo a escolha da hospedagem também faz parte da estratégia, com prioridade para regiões bem conectadas por metrô e trem. Além da opção do transfer oficial, o festival mantém parceria com o Airbnb para facilitar a busca por acomodações próximas aos principais eixos de transporte público, garantindo praticidade.

Os portões abrem às 11h e a organização recomenda chegar cedo para evitar filas e aproveitar os shows que seguem até a madrugada. O site oficial reúne informações de acessibilidade e em breve divulgará o cronograma com horários de cada palco.

A preparação pessoal também faz diferença para aproveitar o Lollapalooza Brasil. Roupas leves, calçados confortáveis e resistentes, capa de chuva e protetor solar ajudam a enfrentar a maratona de três dias de shows. Organizar pausas entre as apresentações, cuidar da alimentação e manter a hidratação são atitudes simples que garantem energia até o fim da noite.

A um mês da abertura dos portões, o Lollapalooza Brasil 2026 entra oficialmente na fase de aquecimento. O foco não está apenas no line-up, mas também na experiência completa, que envolve conhecer os artistas, montar o roteiro de shows, planejar deslocamentos, organizar hospedagem e se preparar para encarar três dias intensos em Interlagos.

